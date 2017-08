Câmara de Nova Viçosa realiza primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2017

A Câmara de Veadores de Nova Viçosa realizou na manhã da última sexta-feira (04), a primeira sessão ordinária pós recesso de inverno, marcando assim o início dos trabalhos legislativos do segundo semestre de 2017. A reunião que foi bastante movimentada, contou com a presença dos treze vereadores, autoridades, secretários municipais e da comunidade que esteve presente no plenário acompanhando o desempenho dos vereadores do município.

O presidente da Casa, vereador José Anastácio, recepcionou a todos fazendo uma fala de boas-vindas e pedindo a continuidade do empenho dos seus pares na condução do Legislativo municipal. “Esta Casa tem sido, e precisamos que continue sendo, palco das principais demandas da população de Nova Viçosa e com projetos em prol da comunidade”, pontuou o presidente. Anastácio também agradeceu o apoio da mesa diretora. “Desejo a todos, sucesso e que continuem com essa mesma determinação e disposição para trabalharmos em defesa do povo nova viçosense”. Falou.

Durante o tema livre os vereadores trataram de diversos assuntos em defesa do povo de Nova Viçosa; destaque para a fala do vereador Robson do Peixe. “Quero aqui parabenizar o senhor prefeito Manoelzinho, pois começou a cumprir as propostas de campanha, quando eu cobro nessa casa, não cobro porque sou oposição, eu cobro senhores vereadores, porque fui eleito para isso”. Outra fala a se destacar foi a do vereador Edmilsom, que estava com uma pendência na prestação de contas à Justiça Eleitoral, e teve parecer favorável à sua ação. “Estive em Salvador para tratar dos assuntos da minha situação e graças a Deus por unanimidade tive decisão favorável ao meu parecer”.

Compõem a Câmara de Nova Viçosa nessa legislatura os vereadores José Anastácio Carvalho Machado (DEM), José Aloísio de Oliveira (PP), João Farias da Silva (DEM), Evanete de Souza Costa (PP), Mozart Pereira de Souza Junior, o “Mozazinho” (DEM), Fabiano Rodrigues da Silva, o “Fabiano Enfermeiro” (PSDB), Renato Lopes Lage (PP), Robson Leal Santos, o “Robson do Peixe” (PTB), Francisco Fidelis (PTC), Joaquim Souza da Silva, o “Quinzinho” (PT do B), Djalma Evandro da Silva Pereira, o “Djalma de Abrão” (PTN), Ivaneide Dutra Neves, o “Nei da Geladeira” (PSDB) e Edimilson Figueiredo de Matos (PPS). (Da redação TN)