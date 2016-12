Câmara de Teixeira de Freitas vai inaugurar instalações da FM 90,9

Está quase tudo pronto para que a primeira Rádio Câmara do Nordeste seja inaugurada em Teixeira de Freitas, em frequência Modulada (FM). O novo veiculo de comunicação da Rede Legislativa de Rádio e TV vai ao ar somente no mês de janeiro mas, as instalações da Rádio serão inauguradas no próximo dia 28 de dezembro a partir das 18h. Na ocasião, serão apresentados o estúdio e fotos da torre.

Inicialmente a rádio começará a funcionar via online, ficando para o próximo presidente do Legislativo a função de colocá-la definitivamente em Frequência Modulada, já que falta ainda a aquisição do transmissor. Os demais equipamentos, inclusive torre de transmissão, já estão prontos. A parte burocrática também está finalizada. (Da redação TN)