Câmara de Teixeira reabre trabalhos legislativos de casa cheia e elege Comissões Permanentes

Na presença de diversas autoridades públicas como secretários municipais, do vice-prefeito Lucas Bocão (PV) e do prefeito Temóteo Brito (PSD) e com expressiva participação popular e representantes de segmentos da comunidade, a Câmara Municipal de Teixeira de Freitas abriu na noite desta quinta-feira, dia 02 de fevereiro, os trabalhos legislativos deste próximo quadriênio 2017/2020 sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR).

Na sessão plenária os vereadores votaram o Projeto de Lei que definiu a função de cada vereador nas 5 comissões permanentes do Poder Legislativo para o próximo biênio 2017/2018. Nesta sexta-feira (03), a Câmara Municipal deve divulgar em ato oficial as composições das comissões de: “Constituição, Justiça e Redação”, “Finanças, Orçamento e Contabilidade”, “Direitos Humanos e Cidadania”, “Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo”, “Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comercial, Obras e Serviços Públicos, Planejamento, Uso e Ocupação do Solo”.

Nos pronunciamentos dos vereadores durante a ordem do dia, os 19 parlamentares reafirmaram o compromisso da Casa e de seus mandatos para com a comunidade. O vereador Jonathan de Oliveira Molar (SD) convocou a sociedade para participar ativamente dos atos do legislativo e ressaltou que a população deverá usar o vereador como seu legitimo representante para sugerir e contribuir com o crescimento do município.

O vereador Leonardo Feitoza da Silva, o “Leonardo do Sindicato” (PC do B) aproveitou a presença do prefeito Temóteo Brito, para promover a cobrança por prioridades urgentes com obras de infraestrutura nos bairros mais pobres da cidade e lhe pediu interseção sobre os abusos cometidos pela EMBASA em desfavor dos moradores teixeirenses com a aplicação de cobranças abusivas nas contas de água e esgoto.

O presidente Agnaldo da Saúde cobrou do prefeito Temóteo Brito empenho absoluto em favor da reorganização da saúde pública do município e lhe pediu comprometimento de parceria com os vereadores para que os dois poderes andem juntos em favor do desenvolvimento de Teixeira de Freitas. “2017 será um ano importante, de decisões políticas, atos concretos e a Câmara irá debater de forma imparcial todos os setores, buscando sempre defender os interesses da coletividade na saúde, na educação, na cultura e na infraestrutura pública”, disse o presidente da Casa, vereador Agnaldo da Saúde.

O prefeito Temóteo Alves de Brito foi o último a discursar e disse que herdou da gestão anterior a quantia de R$ 9 milhões na conta e uma dívida de 191 milhões entre resto a pagar, dívidas com instituições financeiras e R$ 103 milhões de dívidas com o INSS. Disse que vai asfaltar a Avenida São Paulo e vai transformar a Avenida Paulo Souto numa única mão de entrada e a São Paulo em mão de saída com passagem pela frente do Shopping PátioMix.

Prometeu corrigir os valores do IPTU para que os moradores não paguem taxas abusivas e anunciou que vai promover incentivos fiscais as unidades de ensino da cidade em troca de bolsas de estudo e prometeu revolucionar a área da saúde pública com novos investimentos públicos. E, além disso, reafirmou que vai projetar Teixeira de Freitas para os próximos 30 anos.

Temóteo Brito reiterou seu propósito de trabalhar com harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Após o encerramento da Sessão Ordinária que marcou a abertura da legislatura 2017/2020, o presidente Agnaldo da Saúde levou o prefeito Temóteo Brito para conhecer as instalações da Rádio Câmara FM e o memorial da Câmara Municipal. No memorial o prefeito Temóteo Brito foi contemplado com arquivos fotográficos das décadas de 70 e 80 que registraram ações de fundação da cidade de Teixeira de Freitas em que ele foi um dos principais precursores. (Por Athylla Borborema).