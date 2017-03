Câmara faz sessão solene em homenagem às mulheres em Teixeira de Freitas

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas realizou uma sessão solene na noite desta quarta-feira, dia 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A sessão foi presidida pela única mulher do parlamento de 19 cadeiras, vereadora Erlita Conceição de Freitas (PT). Todas as mulheres homenageadas receberam um certificado e um buquê de flores dos vereadores que as indicaram. As mulheres da platéia também receberam flores.

O plenário Franscistônio Alves Pinto ficou repleto de mulheres de todas as idades que mostraram o seu luxo e beleza. “O Dia Internacional da Mulher é um orgulho pra gente pelos avanços que a mulher já teve. Esse evento é uma forma de homenagear as mulheres que muito colaboraram pelo desenvolvimento de Teixeira de Freitas e facilitaram o nosso acesso ao meio político”, disse a presidente da sessão solene, vereadora Erlita Freitas.

O evento mostrou os grandes desafios que a mulher enfrentou no passado, todos eles superados com muita garra e determinação. Hoje a mulher brilha, não só na política, mas em diversos seguimentos da sociedade. Um vídeo institucional foi exibido no início da sessão solene com depoimentos e ações das mulheres mais importantes da cidade, no escritório, na feira livre, no trânsito, no lar e em diversos outros setores.

“São mulheres guerreiras, que dedicam suas vidas em prol da população , pois seu amor é maior do que sua posição social. Mulheres de fibra, que merecem ter seus nomes escritos também gravados em nossos corações. A gente trabalhava por amor à profissão. Salário não existia, trabalhávamos pelo desejo de servir as comunidades sem recompensa nenhuma. Mas nós estamos chegando a um patamar de que esse é o nosso papel. A sociedade brasileira precisa de nós mulheres”, ressaltou a vereadora Erlita Freitas sobre a importância da atuação feminina.

Compuseram a mesa da sessão solene: A advogada Carla Rodrigues representando a Ordem dos Advogados do Brasil; Sebastiana Novais, representando as catadoras de resíduos; a ex-vereadora Onedi Alves de Souza; a delegada Valéria Fonseca Chaves, coordenadora regional da Polícia Civil; a servidora Eurides dos Santos, funcionária mais antiga da Câmara Municipal; A feirante Erva Fernandes Costa e a professora Célia Alves Viana, representando a Secretaria Municipal de Educação.

Entre as mulheres importantes da sociedade teixeirense homenageadas na noite desta quarta-feira (08), a Câmara Municipal contemplou pessoas de destaque social e cultural e também mulheres simples e pobres do município que há anos vem contribuindo com o desenvolvimento da cidade e dando exemplo de vida como pessoas trabalhadoras e chefes de família.

Presente entre elas, estava a nova titular da DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Teixeira de Freitas, delegada Viviane Scofield, uma bela e experiente delegada de polícia que marcou sua carreira pela atuação que garantiu um atendimento eficiente e de garantias, onde a prioridade sempre foi a proteção dos direitos da mulher bem como a prestação de auxílio e orientação jurídica e social ao usuário. Oriunda de Porto Seguro onde trabalhou por 11 anos e durante 9 mudou o cenário da violência doméstica, devolvendo à segurança, proteção e cumprimento dos direitos da mulher.

“Essa homenagem é muito importante e merecedora porque a mulher vem conquistando o seu espaço a duras penas. Isso representa o respeito do poder legislativo para com essas mulheres. Esta atitude significa responsabilidade social e reconhecimento pela importância de todas nós mulheres em prol da união das famílias e desenvolvimento das cidades e do País, já que grande parte trabalha e ajuda no sustento de suas casas”, celebrou a delegada Valéria Fonseca Chaves, delegada-chefe da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil em Teixeira de Freitas.

A servidora Eurides dos Santos, funcionária há 16 da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas que representou todas as colegas na mesa da sessão solene, disse que ficou maravilhada com a homenagem e ressaltou que a mulher pode tudo quando ela quer, basta se esforçar e se empenhar, principalmente quando depende de Deus. “Nós temos um grande valor, tanto que essa Casa de Leis preparou essa linda homenagem para todas nós”, festejou Eurides. (Por Athylla Borborema).