Câmara institui Título de Honraria para policiais Civis e Militares em Teixeira de Freitas

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas realizou mais uma sessão ordinária na manhã desta terça-feira (05/09), sob a presidência do vereador Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB) que é o 2º vice-presidente do Poder Legislativo. O ponto alto da sessão foi à votação do Projeto de Resolução nº 002 de 09 de Agosto de 2017, de autoria da Mesa da Câmara Municipal e de iniciativa do vereador Sargento Berg, que institui no âmbito municipal a Honraria Policial “Destaque do Ano” para profissionais das instituições de segurança pública.

O projeto foi aprovado pela unanimidade do parlamento e a votação foi acompanhada pela presença de inúmeras autoridades militares e civis. Inclusive com a presença da delegada Valéria Fonseca Chaves, diretora da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil; do coordenador adjunto, delegado Robério Farias; do delegado Manoel Andreetta, titular da Polícia Civil de Teixeira de Freitas; do capitão Leonardo Álvaro de Vieira Pereira, secretária de Segurança Pública e Cidadania; do 1º tenente Milton Borges, do 18º Batalhão do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas e de inúmeras outras autoridades que representaram seus comandantes.

Conforme o vereador Sargento Berg, precursor do Projeto de Resolução aprovado e promulgado pela Câmara Municipal que instituiu o título de honraria para os servidores das Forças de Segurança Pública, o projeto prevê homenagear com a medalha “Destaque do Ano”, todos aqueles agentes integrantes da Policial Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, Policial Rodoviária Estadual Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal.

Segundo o vereador Sargento Berg, a honraria será outorgada ao servidor contemplado em um único período do ano. Sendo que a indicação do agente que se destacou no ano anterior após chancela dos comandantes ou coordenadores deverá ser protocolada na Câmara Municipal pelo vereador autor até o dia 15 de fevereiro. A mesa diretora da Câmara Municipal deverá dar publicidade aos nomes dos ganhadores até o dia 15 de março. E a data da cerimônia de entrega é prevista para acontecer sempre na semana comemorativa ao dia 21 de abril, feriado de Tiradentes.

A delegada Valéria Fonseca Chaves, diretora da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil em Teixeira de Freitas, presente na sessão, disse que a atitude do Poder Legislativo demonstra preocupação e zelo com a segurança pública. Para ela, quando se motiva qualquer cultura, se oferece munição para o saber e para a inteligência e, sobretudo, impulsiona o equilíbrio e a vontade constante de se promover um trabalho melhor e mais eficiente. “Se no comando da 8ª Coorpin ainda estiver no próximo ano, estou consciente que terei uma tarefa difícil em apontar nosso melhor policial, porque trabalho com uma equipe abençoada, dedicada, comprometida e ética, mas farei de tudo, para que prevaleça o meu entendimento justo”, disse a coordenadora.

O 2º vice-presidente da Câmara Municipal, vereador sargento Berg que presidiu a sessão ordinária desta terça-feira (05), ainda disse que a ideia do Projeto nasceu na sua campanha e a atitude foi pensando na motivação e na importância que é de um agente de segurança ser reconhecido pelo seu trabalho. “Fui um agente público do estado por 30 anos, servindo na Polícia Militar e sei muito bem da importância de ser valorizado. Um reconhecimento público ao um homem ou a uma mulher que dedica a sua vida em proteger a vida de tantas e tantas outras pessoas que às vezes nem as conhece, motiva e valoriza o profissional. E um prêmio de reconhecimento marca a história deste servidor. Fui policial da ativa por três décadas e sei muito bem a importância de um título”, ressaltou o vereador Berg.

Ainda na sessão ordinária desta terça-feira (05), o vereador Joris Bento Xavier (PTC), obteve a aprovação de 5 moções de congratulação oferecida a policiais militares integrantes da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas. Os indicados a receber a moção, são: O soldado Joel Silva Neres; a soldado Hortência Cardoso Oliveira; o soldado Sandro Ferreira Santos; o major Silvio de Cerqueira Nunes (comandante da 87ª CIPM) e o capitão Juliano Klaus Nogueira Ribeiro (subcomandante da 87ª CIPM). (Por Athylla Borborema).