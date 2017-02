Câmara reabre trabalhos com plenário renovado pautando compromisso com a população em Nova Viçosa

A Câmara Municipal de Nova Viçosa, sob a presidência do vereador José Anastácio Carvalho Machado (DEM), realizou nesta última sexta-feira (15/02), a abertura dos trabalhos da legislatura 2017/2020. Com uma sessão solene no Plenário Joana Reis de Jesus, onde recebeu autoridades políticas, secretários municipais, além de populares da sede e dos distritos. Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho da Madeira” (DEM), e o 1º sargento Reginaldo Souza, comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar de Nova Viçosa.

A sessão foi marcada pelos discursos dos parlamentares novatos, já que dos 13 vereadores da legislatura anterior, apenas cinco foram reeleitos. Com oito estreantes nos trabalhos legislativos, muito entusiasmo e renovação dos votos de compromisso com a população pautaram as primeiras considerações dos edis de Nova Viçosa. Os vereadores aproveitaram a presença do prefeito Manoelzinho para externarem suas preocupações e apresentaram diversas demandas. Houve também muitos elogios por parte dos vereadores aos primeiros 45 dias da gestão, como o vereador Fabiano Rodrigues da Silva, o “Fabiano Enfermeiro” (PSDB), que enalteceu o prefeito Manoelzinho por ter empossado os 31 novos agentes de endemias do município.

Em uma fala breve, Manoelzinho respondeu às intervenções dos vereadores: “Precisamos ser parceiros nessa caminhada. Precisamos cumprir com o papel para qual o povo nos confiou o voto. Por isso preciso de cada um de vocês, das suas reivindicações e preocupações, se for para o bem da nossa gente o prefeito Manoelzinho não se furtará em atender”, disse o próprio. Na ocasião, Manoelzinho ainda festejou a postura com a qual o presidente Anastácio vem conduzindo a Câmara Municipal de Nova Viçosa, “os trabalhos estão começando oficialmente hoje, mas esse presidente tem sido combativo desde o dia 1º de Janeiro, que continue assim”, concluiu o prefeito.

O presidente Anastácio Carvalho disse que o Poder Legislativo é totalmente independente do Poder Executivo, mas nada impede que uma boa parceria se estabeleça para o bem comum da população do município e, disse que a sua gestão a frente da Câmara Municipal será sempre pautada na legalidade, na razoabilidade e na economicidade e, dirigiu-se ao prefeito. “Prefeito Manoelzinho, esta Casa caminhará junto do povo. E tenha nesses vereadores os pilares para que a sua gestão reflita e atenda os anseios da população. Aos nobres colegas, quero agradecer pelo voto de confiança para conduzir os trabalhos desta Casa; e que o povo de Nova Viçosa saiba que aqui tem uma Câmara comprometida com suas necessidades”, concluiu o presidente Anastácio Carvalho. (Com Informações de Nelzivan Santos).