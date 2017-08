Campanha de donativos para vítimas de acidentes movimenta programa social do Detran

Muletas, cadeira de rodas, andador e guincho para transferência estão entre os equipamentos usados por pessoas que têm sequelas ortopédicas ou estão em tratamento, a maioria vítimas de acidentes de trânsito. A população de baixa renda encontra dificuldades para bancar as despesas com a mobilidade. Em Salvador, uma cadeira de rodas simples, por exemplo, custa entre R$ 300 e R$ 500. Se a opção for o aluguel, a diária fica entre R$ 8 e R$ 10.

A situação tem sido registrada no atendimento do Pró-Vítimas, programa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) para cidadãos que sofreram acidentes, com a oferta de serviços gratuitos nas áreas psicossocial e jurídica. Para minimizar os efeitos da falta de recursos dos assistidos, o órgão promove a campanha “Mais Vida”, em que instituições públicas e privadas, a sociedade civil e os próprios servidores da autarquia são estimulados a doar ou emprestar equipamentos que possam ser utilizados pelos acidentados.

O pintor Aderbal de Souza Reis, 60 anos, é uma das vítimas acolhidas pelo programa do Detran. Ele se recupera de um atropelamento e foi contemplado com a doação de uma cadeira de banho. “Como estou sem trabalhar, não teria como pagar pela cadeira. Ainda bem que tive a sorte de encontras pessoas do bem”, relatou. Para fazer as doações ou empréstimos, os interessados devem ligar para os telefones (71) 3022-3849/ 3033-3849 ou se dirigir à sede do Pró-Vítimas, na rua Barro Vermelho, n° 32, no Rio Vermelho.

“A campanha foi inciada no momento em que ultrapassamos a marca de 2 mil pessoas cadastradas no Pró-Vítimas. Sentimos a necessidade de ir além de nossas ações de atendimento, já que a maior parte dos acidentados têm dificuldades financeiras. O baiano é um povo solidário e vai ter a sensibilidade de ajudar quem enfrenta o trauma de um acidente de trânsito”, declarou o diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes. (Da redação TN)