Candidata a presidente do CREA-Bahia conversa com profissionais de Teixeira de Freitas nesta quinta-feira (23)

A engenheira civil Rute Carvalhal apresenta nesta quinta-feira (23), suas propostas para comandar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-Bahia), a partir de 2018. O encontro com profissionais de Teixeira de Freitas acontece no Lord Plaza Hotel, a partir das 19h. Candidata da oposição nas eleições que escolherão dia 15 de dezembro o novo presidente do CREA-Bahia, Rute Carvalhal defende a reconstrução da entidade, segundo ela, “impossível sem a participação de todos os profissionais e com destaque nas questões regionais”.

Presidente licenciada da Associação Brasileira de Engenheiros Civil (Abenc-Bahia), Rute Carvalhal critica a estagnação da atual gestão do Conselho que deveria lutar pelos interesses dos quase 80 mil profissionais (engenheiros, técnicos e tecnólogos) em todo o estado da Bahia. Garante que essas categorias só acumulam retrocessos e prejuízos pela falta de transparência da atual gestão.

Perdas salariais, reconhecimento da profissão de engenheiro como carreira de estado e até o risco de invasão de profissionais de outros países, estão entre os principais problemas enfrentados pela categoria.

Rute Carvalhal participou na quarta-feira (22) à noite de um encontro com profissionais da região de Eunápolis. No próximo dia 29 ela apresenta sua proposta de gestão do CREA-Bahia, triênio 2018/2020, para profissionais de Brumado. No dia seguinte (30) ela conversa com engenheiros, técnicos e tecnólogos de Vitória da Conquista. (Da redação TN)