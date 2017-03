Cantor itamarajuense Afra Nascimento lança novo disco em Portugal

Um dos filhos mais ilustres de Itamaraju, o cantor e compositor Afra Nascimento, que há 15 anos mora na Europa, lançou nesta última quinta-feira, dia 9 de março, em Porto, a segunda maior capital do país de Portugal, o seu novo CD “Fantasia” com canções inéditas. (Clique acima no Podcast para ouvir as músicas “Sonho Bom”, “Baião de Dois” e “Lavadeira e o Rio”).

Afra Nascimento, um dos brasileiros que mais vende a cultura nordestina no continente europeu por meio da música, canta quase todos os gêneros: Axé, Baião, Brasilian, Forró, Latin, MPB, Reggae, Pagode, Pop e diversifica a música sobre seus instrumentos, que também são muitos os que ele toca, como: Violão, Guitarra, Guitalele, Cavaquinho, Teclado e Acordeon.

O lançamento do seu novo CD “Fantasia” em Portugal, traz 13 faixas inéditas, como “Sonho Bom”, “Baião de Dois”, “Nosso Canto Nossa História”, “Lavadeira e o Rio”, “Fantasia” e outras 8 músicas. A música sempre foi à vida de Afra Nascimento desde a adolescência na cidade de Itamaraju, quando cantava em barzinhos. Herdou dos pais Afrânio Nascimento (in memória) e Dona Dete Nascimento, a educação, a sensibilidade e a fineza no trato para com as pessoas.

Embora tenha na família muitos artistas, a exemplo do irmão, Augusto Nascimento um dos artesãos mais celebrados que a Bahia já produziu e que também vive na Europa desde 2004, talvez Afra Nascimento, tenha mesmo herdado do pai Afrânio Nascimento que era um apaixonado pela história do rádio, a inteligência e a sutileza de enxergar as coisas da natureza e o fascínio pela música.

Quem é Afra Nascimento

Afrânio Nascimento Filho, o “Afra Nascimento” nasceu no sul da Bahia, mas precisamente na cidade de Ibicaraí, em 27 de novembro de 1965 e chegou à cidade de Itamaraju trazido pelos pais ainda criança. Mas desde muito jovem que começou a participar de festivais em cidades do interior da Bahia executando vários modelos de instrumentos. Exemplou-se muito em artistas que era encantado, como Geraldo Azevedo, Elomar Figueira dentre tantos outros cantadores que sempre enriqueceram a cultura brasileira.

Em 1980, com a certeza da profissão que iria abraçar. Já cantava profissionalmente e tocava violão nos barzinhos, quando a música de fato passou a fazer parte do seu dia a dia e logo despertou seu lado compositor e integrando aos movimentos culturais pelo interior da Bahia. Em 1995 foi finalista no Festival da Canção de Una (BA) e em 1988 foi finalista no festival da Canção de Itamaraju (BA).

Em 1990 mudou-se de Itamaraju para Itabuna, cidade próspera da região cacaueira, deslumbrando a possibilidade de crescimento musical e profissional onde iniciou uma nova etapa da sua vida musical. Onde nasceram boas amizades e parcerias que levaram em 1999, a sua participação durante 2 anos consecutivos ao Projeto Petrobrás de Música na cidade de Canavieiras (BA) e ao Projeto Toque Brasileiro da TV Santa Cruz em Itabuna (BA).

Em 2002, Afra Nascimento recebeu o convite do amigo Moisés Gomes para se apresentar em Portugal, onde realizou vários projetos com bandas e em carreira a solo, com apresentações em palcos da Espanha e França. Onde hoje desenvolve projetos discográficos em território português, acompanhando cantores em espetáculos pelo país, cantando suas raízes baianas. Como é um artista com formação em barzinho, Afra Nascimento desfruta de um vasto repertório bem eclético galgando todos os patamares que a música brasileira pode oferecer e nesse contexto sente-se à vontade para executar qualquer estilo musical fazendo uso de fusões de timbres e ritmos.

O cantar e compositor Afra Nascimento têm músicas gravadas por consagrados artistas de inteira ligação entre América do Sul e Europa. A exemplo: Música “Dói Demais” no CD Jaffet Ornellas 2013 (Brasil); Música “Dói Demais” no CD Rogerinho do Acordeon 2011 (Portugal); Música “Fera Neném” no CD e DVD – Feras do Forró 2009 (Portugal); Música “Sem você” no CD do 1º Festival de Música de Una 1995 (Brasil); Música “Fim de Primavera” no 2º Festival de Música de Itamaraju 1988 (Brasil). Afra Nascimento ainda é o autor do “Hino do São Caetano Esporte Clube” de Itabuna (BA) 2012. (Por Athylla Borborema).