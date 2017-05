Cantor sofre AVC e morre no Hospital Geral de Ilhéus

O corpo do cantor e compositor Reinaldo Freitas Nunes, Nadinho, de 35 anos, ex-Banda Asas Indomáveis, está sendo velado na residencia do artista, no Salobrinho, em Ilhéus. O sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (1°), às 15h, no cemitério do Salobrinho.

Segundo informações, a vítima foi encontrada desacordada no banheiro da própria residência, por volta das 16h de ontem (30). A esposa, notando a demora para sair do banheiro, decidiu entrar, encontrando o marido caído.

O Samu 192 foi acionado, porém a família decidiu socorrê-lo e levá-lo até o Hospital Geral Luiz Viana Filho, devido ao grave estado de saúde. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo, usando o desfibrilador, porém foi confirmado o óbito às 23h. O cantor morreu vitimado por um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Nadinho estava com agenda lotada com vários shows na região, inclusive com data marcada para o lançamento do novo CD. O clima é de profunda consternação e tristeza na comunidade do Salobrinho, onde o cantor construiu amigos, família e deixou uma legião de fãs por toda a cidade.

Ele deixa esposa e duas filhas do primeiro casamento. Com informações do site FRN, do repórter Fábio Roberto. (Blog Pimenta)