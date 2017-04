Cantora é mordida por aranha e aparece com buraco no rosto

A cantora estadunidense Meghan Linsey, que participou do programa musical The Voice, compartilhou no Instagram o drama de ter sido picada por uma aranha venenosa enquanto dormia. A mordida causou um buraco no rosto da artista.

Ela procurou ajuda médica e foi informada que se tratava de uma picada de aranha marrom, extremamente venenosa. A cantora mostrou na rede social o passo a passo de sua recuperação aos fãs. A ferida já se cicatrizou.

“No dia 12 de fevereiro, eu acordei com uma sensação estranha no meu rosto. Olhei e, em minha mão direita, estava uma aranha morta. De alguma forma, enquanto eu dormia, uma aranha me mordeu e eu a matei. Esse cenário está na minha lista de pesadelos. A dor estava ficando insuportável e eu sabia que, com certeza, a aranha era venenosa. Coloquei a aranha em um saquinho e fui para o hospital”, relatou.

Meghan explicou que sofreu diversos sintomas estranhos durante os nove dias de recuperação. “Tive uma dor excruciante no meu rosto, espasmos musculares, erupção cutânea, inchaço extremo. Foi bem complicado. Foi confirmado que eu fui mordida por uma aranha marrom, uma das duas mais venenosas dos Estados Unidos”, contou.

Segundo as atualizações de sua conta na rede social, a cantora está praticamente boa. O tratamento foi feito com uma câmara hiperbárica. “Definitivamente, acho que os tratamentos de câmara hiperbárica aceleraram dramaticamente o processo de cicatrização. Apenas esperando o último pedaço de preto (tecido morto) desmoronar para que a nova pele possa crescer e a ferida possa curar. Obrigado novamente pelas orações, palavras de encorajamento e amor!”, escreveu em uma das postagens. (A Tarde)