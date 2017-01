Capixaba que estava desaparecido é encontrado morto em Alcobaça

Nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro, o delegado Marco Antônio Neves, que responde pela Polícia Civil no município de Alcobaça, deu por esclarecido o caso do achado do corpo boiando no Rio Itanhém, caso ocorrido no dia anterior.

Logo após ser encontrado por populares e removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), desconfiava-se tratar de um capixaba que estava desaparecido desde o último dia 18 de janeiro.

E após necropsia no IML teixeirense, com base em exames de arcada dentária, ficou comprovado realmente tratar-se do corpo de Noelcio Pires da Silva, de 52 anos de idade, que residia na Rua Paraguai, no Bairro Vila Nova, em São Mateus-ES. Ninguém sabe ao certo o que o capixaba foi fazer no rio, que possui profundidade considerável e em um lugar até afastado da cidade.

A causa da morte foi afogamento e após a finalização dos trabalhos de medicina legal o corpo terminou liberado aos familiares para velório e sepulto. Noelcio estaria passando temporada em Alcobaça. (Por Ronildo Brito)