Capixaba tem caminhão tomado de assalto em estrada vicinal de Mucuri

O crime aconteceu por volta das 9h do último dia 13 de setembro, no conhecido “Picadão da Bahia”, uma estrada vicinal que dá acesso ao balneário de Costa Dourada, no litoral sul do município de Mucuri, quando o motorista de um caminhão Volkswagen 8.120, ano e modelo 2007, placa MRA-4634, foi surpreendido por um elemento que pulou da frente do veículo.

Assustado o motorista oriundo da cidade de Linhares-ES., freou bruscamente o caminhão, quando pelo menos outros três criminosos surgiram de dentro do mato, sendo que eles o obrigaram a descer da cabine, sendo amarrado e abandonado dentro de uma plantação de eucalipto logo depois.

Após um tempo dentro do eucalipto o caminhoneiro conseguiu se soltar e com ajuda de outro motorista que também trafegava na mesma estrada, conseguiu telefonar para um filho seu no Espírito Santo, que por sua vez comunicou o ocorrido à 16ª Delegacia Regional de Linhares-ES., que está investigando o caso.

A família do caminhoneiro assaltado, que prefere não ter nome divulgado, fala em emboscada, já que a vítima foi contratado por um homem desconhecido em Linhares para fazer um frete até um local próximo à divisa do Espírito Santo com a Bahia e quando os dois chegaram na fronteira o contratante avisou que a encomenda teria que ser entregue na região de Costa Dourado, onde acabou acontecendo o roubo.

Apesar do susto o caminhoneiro não se feriu e a preocupação a partir de agora é em relação ao caminhão (foto), que não foi localizado e seria o único meio de sobrevivência do profissional. Qualquer informação acerca do veículo pode ser repassada às polícias Militar e Civil, através dos telefones 190 e 197, respectivamente ou ainda no celular 27 998474013, falar com Carlos. (Por Ronildo Brito)