Caravana promove os Direitos Humanos com diversas ações gratuitas em Teixeira de Freitas

Com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), uma caravana que percorre mais de 100 cidades brasileiras levando diversas ações de promoção dos Direitos Humanos chega nesta sexta-feira (10) a Teixeira de Freitas, com muitas atividades gratuitas.

Realizado em postos de combustível, o projeto, chamado Caravana Siga Bem, tem o propósito de levar saúde, lazer, educação e cultura a populações muitas vezes marginalizadas do acesso a esses serviços no dia a dia, como motoristas profissionais – em especial, os caminhoneiros – e comunidades afastadas dos grandes centros urbanos.

A parada acontecerá nesta sexta-feira (10) e sábado (11), no Posto Malacarne, na Rodovia BR-101, Km 884, das 13h às 22h.

Atividades Gratuitas

Entre as atividades oferecidas: atendimento de saúde, corte de cabelo, massagem, teatro e shows musicais. Aos motoristas, haverá palestras sobre temas importantes no cotidiano das estradas, como violência no trânsito, exploração sexual de crianças e adolescentes e uso de entorpecentes. Devido ao grande número de homens nesta categoria, o projeto também conversará com este público sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha.

Além de diversas atividades, o projeto conta ainda com um espetáculo teatral apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que, através da comédia, abordará de forma inédita os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. Ao invés de artistas profissionais, a peça é encenada por caminhoneiros, que sobem ao palco para dialogar, por meio da arte, com seus colegas de estrada sobre assuntos importantes para a cidadania.

O projeto, que é a maior ação social itinerante da América Latina, conta ainda com os patrocínios da Petrobras e da Mercedes-Benz.

Exames de Saúde

A natureza itinerante de trabalho a que a categoria é submetida faz com que os profissionais das estradas encontrem grande dificuldade em cuidar da saúde. De acordo com estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 55% dos motoristas não têm o hábito de passar por exames preventivos de saúde. Ao mesmo tempo, 24% utilizam ou já utilizaram medicamentos controlados. Desse total, 58% para hipertensão. Cerca de 60% não praticam exercícios físicos.

Por isso, a Caravana Siga Bem oferece em todos os seus eventos o Espaço da Saúde, que conta com o apoio de profissionais especializados das Secretarias da Saúde dos municípios visitados. Nele, os visitantes passam por testes de glicemia, pressão arterial, são vacinados e fazem exames rápidos de HIV e sífilis, além de outros serviços. (Da redação TN)