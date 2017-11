Caravana Respeita as Mina discute o combate a violência contra a mulher em Teixeira de Freitas

Centenas de pessoas acompanharam a passagem da Caravana “Respeita a Mina” por Teixeira de Freitas nesta sexta-feira, 10 de novembro. A ação itinerante é promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia em parceria com o Instituto Avon, da ONU Mulheres, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher da Bahia (CDDM) e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas.

No início da tarde foram realizadas oficinas de capacitação para estudantes, sociedade civil e para a rede de proteção à mulher. A coordenadora do projeto Respeita as Mina, Rita Amorim, destacou as oficinas. “Nós trouxemos técnicas da nossa secretaria para discutir ações para atuar no combate a violência contra a mulher e empoderar estes agentes nesse trabalho”.

Logo após foi realizada uma mesa com autoridades locais e a Secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia, dra. Julieta Palmeira, para discutir os números da violência do Estado e falar sobre a importância de ações de proteção à mulher. Participaram da mesa a delegada responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Viviane Amaral, defensores públicos que atuam no município, o vereador Ronaldo Cordeiro, a representante do Coletivo Feminino Margarida Sempre Vivas, Maria Cristina Figueiredo, secretários municipais e o deputado federal Davidson Magalhães, entre outras autoridades.

A secretária da SPM-BA fez questão de agradecer o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social. “Queremos falar da gratidão em receber esta abertura e esta confiança em nossa caravana. Nós criamos este mecanismo para levar aos lugares com maiores índices de violência contra mulher, chegamos a 14ª edição em Teixeira de Freitas, e temos percebido o quanto é importante promover a conscientização, pois, sabemos que a violência contra mulher não é somente caso de polícia e sim um comportamento cultural que precisa mudar”, enfatizou a secretaria de Estado.

O secretário de administração de Teixeira de Freitas, professor João Carlos, representou o prefeito Temóteo Alves de Brito durante o evento. “Estou orgulhoso em representar o prefeito do município e estou aqui para destacar que estamos juntos no combate a violência contra à mulher”. Opinião compartilhada pelo secretário de Assistência Social, Gilberto Souza. “Estamos como secretaria e com nosso dispositivo Centro de Referência para Atendimento à Mulher, além de toda nossa equipe que se une a este trabalho de conscientização”. (Da redação TN)