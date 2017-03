Carletto diz que está buscando soluções para restrição do aeroporto de Porto Seguro

Se dizendo preocupado com a restrição imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ao aeroporto de Porto Seguro, que teve sua capacidade limitada para 117 voos semanais, o deputado federal Ronaldo Carletto (PP) participou de uma reunião com o presidente da ANAC para buscar soluções para o problema. Segundo a agência reguladora, a restrição foi imposta a todos os aeroportos do país que não apresentaram o processo de certificação exigido e será mantida até que a Sinart (empresa que opera o aeroporto de Porto Seguro) regularize a situação.

De acordo com o parlamentar, essa limitação prejudica a atividade turística no município. “Precisamos solucionar esse problema e acabar com a restrição, pois o município de Porto Seguro e o trade turístico não podem sofrer com essa medida. Estamos acompanhando tudo de perto e nossa expectativa é que se encontre o mais breve possível um caminho para que tudo seja resolvido”, salientou. (Da redação TN)