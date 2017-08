Carlos Mensitieri recebe comenda durante colação de grau de cursos da Faculdade Pitágoras

O engenheiro civil, escritor e acadêmico Carlos Mensitieri foi homenageado, na tarde dessa segunda-feira (28/8), com a Comenda Engenheiro Paulo Mensitieri pelo destaque, desempenho e participação no crescimento e aprimoramento do Curso de Engenharia Civil da Faculdade Pitágoras, Campus de Teixeira de Freitas. Também foi homenageado o engenheiro Jonas Zenardo, ambos também colaram grau nessa oportunidade.

A entrega da honraria aos homenageados pelo presidente da Academia Teixeirense de Letras (ATL), Almir Zarfeg, e pelas esposas Luciene Mensitieri e Elita Zanardo foi precedida pelo discurso do inspetor-chefe do Crea de Teixeira de Freitas, Washington Luiz Vieira, que falou em nome dos formandos do Curso de Engenharia Civil.

Em seguida, falando em nome da Associação Baiana de Técnicos, Tecnólogos e Engenheiros (ABATE), Washington Luiz anunciou a entrega da comenda a Carlos Mensitieri e a Jonas Zenardo.

Lembrando que a comenda em questão é fruto da Resolução nº 001/2016 da ABATE em memória do saudoso engenheiro Paulo Mensitieri, que prestou relevantes serviços ao Crea-BA e à e engenharia no município de Teixeira de Freitas.

A entrega da honraria se deu durante a cerimônia de colação de grau das turmas dos cursos de Administração, Ciência da Computação, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Farmácia, Pedagogia e Psicologia da Faculdade Pitágoras. A solenidade foi presidida pela diretora-geral da instituição, Simone Menegardo Rigo, que compôs a mesa juntamente com a secretária Marilene Almeida e o coordenador do Curso de Engenharia de Produção, Manoel Neto, e a coordenadora do curso de Engenharia Mecânica, Letícia Ribeiro.

Em seguida, foram feitos os juramentos das turmas por um representante de cada curso e feitos os pedidos de deferimento, os quais foram dados pela diretora-geral Simone Rigo.

Ao término, a diretora agradeceu a presença de todos e houve uma confraternização entre todas as turmas.

“Em nome da ATL, expresso meus cumprimentos e felicitações ao confrade Carlos Mensitieri, pela conquista dessa importante comenda. E, também, pela conclusão da sua quarta graduação na área de Engenharia. Meus parabéns”, disse Zarfeg. (Da redação TN)