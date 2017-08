Carlos Mensitieri vai lançar o livro “Poemas, letras e canções” na Bienal do Livro do Rio

O engenheiro, escritor e acadêmico Carlos Mensitieri vai lançar o livro “Poemas, letras e canções” na XVIII Bienal Internacional do Livro do Rio, maior evento editorial do país que acontece entre os dias 31 de agosto a 10 de setembro de 2017, no Riocentro, na Cidade Maravilhosa.

O livro, publicado pela editora paulista PerSe, reúne poemas e letras de música que Carlos Mensitieri produziu no ano de 1977, quando era um adolescente na agitada Jequié dos anos 70 e nem imaginava que, depois, faria história em Teixeira de Freitas.

“A ideia foi reunir a produção do jovem Carlos e, ao mesmo tempo, celebrar os 40 anos de história dessa produção poética e musical”, disse Zarfeg, a quem coube reunir e apresentar a obra.

Os poemas tematizam o amor, a liberdade, a natureza, sem, contudo, abrir mão da reflexão social. Até porque o jovem Carlos estava envolvido com o jornalismo, o teatro, o futebol e a música naquele contexto que, também, era marcado pela ditadura militar. Aliás, seu envolvimento com a música constitui um capítulo à parte, conforme os leitores vão notar, com a produção de letras marcadas por um lirismo irresistível.

“Os poemas e letras musicais refletem a mistura de influências supracitadas, com destaque para o romantismo e sua atmosfera lírico-dramática”, pontuou o poeta Miguel Mensitieri, no posfácio.

Na verdade, os poemas foram publicados inicialmente na imprensa local, enquanto as letras ganharam visibilidade na voz de artistas como, por exemplo, Paulinho Jequié. 40 anos depois esse material está saindo em livro.

Carlos Mensitieri – que ocupa a cadeira 10 da Academia Teixeirense de Letras e em 2016 publicou “Teixeira de Freitas: Uma questão de planejamento urbano para a segurança no trânsito”, também pela PerSe – está bastante animado com o resultado final do livro e com a possibilidade de divulgá-lo na Bienal do Livro do Rio.

“Estou muito feliz com o livro e, por isso, quero dedicá-lo aos confrades e confreiras da ATL”, comemorou. [Por Redação TN]