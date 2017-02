Carlos Simões celebra conquista de viaturas e fala em desenvolvimento para Mucuri

Durante a visita do governador Rui Costa, na cidade de Alcobaça nesta última sexta-feira (10/02), na entrega de 14 viaturas para as polícias Militar e Civil e anunciar investimentos na agricultura familiar -, o prefeito de Mucuri, Carlos Simões (PDT), ao lado da sua comitiva, comemorou a conquista de três veículos para as forças de segurança de Mucuri, uma viatura padronizada para a Polícia Militar, uma viatura padronizada para a Polícia Civil e um veiculo descaracterizado 0-Km para os serviço de inteligência da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itabatã.

O prefeito Carlos Simões disse que os veículos foram conquistas importantes para as forças de segurança do município, que possui uma faixa territorial gigante e sediado bem numa de tríplice fronteira de estados. O prefeito destacou a sua interlocução permanente com o comandante da PM, major Anilton Almeida, que viajou com ele a Salvador para celebrar as parcerias com o governador e com o comandante geral na busca pela aquisição destas viaturas.

Na sua visão, Mucuri precisa de uma atenção especial do Estado e que na sua gestão, fará o possível para que o município ganhe o devido destaque na segurança pública, na saúde pública, na educação, no turismo e na infraestrutura. “Precisamos cuidar melhor do município de Mucuri em todos os aspectos e já começamos a projetar um novo município para que seja num futuro bem próximo uma terra ainda melhor para se viver e trabalhar”, disse o prefeito Carlos Simões.

Por ocasião que o prefeito Carlos Simões deu a informação sobre dois projetos em andamento que contemplará o grande sonho da população de Mucuri – um é o projeto de construção da sua orla marítima e o outro é a construção da tão sonhada ponte sobre o rio Mucuri que ligará à cidade ao litoral sul e todas as praias da Costa Dourada.

Para isso, confirma o prefeito Carlos Simões, que além da contrapartida do município, está buscando parcerias concretas com ministérios do Governo Federal, onde já obteve êxito nos recursos, mas ainda está finalizando os projetos para que ainda este ano, o município de Mucuri possa ganhar a ordem de serviço destas obras tão sonhadas e de tantas outras, que está buscando junto a organismos da união para gerar desenvolvimento e criar independência econômica para as pessoas.

“Estou apostando nessa saída que é investir no desenvolvimento do município. E é hora de pensarmos os próximos passos e buscarmos recursos com projetos sólidos para que o município de Mucuri cresça efetivamente, para que o seu povo seja mais independente, tenha uma vida economicamente mais favorável e desfrute de um serviço público de saúde confortável, de uma educação de mais qualidade e que nosso turismo de fato avance no cenário nacional”, concluiu o prefeito Carlos Simões. (Por Athylla Borborema).