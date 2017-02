Carlos Simões confirma programação especial e prepara a cidade para o Carnaval de Mucuri

Começa nesta próxima sexta-feira (24/02), o tradicional carnaval da cidade de Mucuri. A orla marítima, as avenidas e ruas utilizadas no circuito do Carnaval são preparadas para receber os trios e blocos que desfilam na cidade. Uma mega estrutura com palcos, som, equipamentos e banheiros químicos está sendo montada na areia da orla marítima para que no dia 24 de fevereiro se comece a festa que só vai terminar na manhã de quarta-feira de cinzas.

O prefeito Carlos Simões (PDT), informou que todas as providências estão sendo tomadas para que o Carnaval 2017 de Mucuri seja inesquecível e o maior de todos os tempos. Que toda estrutura da festa e da cidade para receber os milhares de turistas está sendo feita condizente para oferecer o melhor da segurança para que todos se divirtam e brincam em paz.

O prefeito Carlos Simões disse que está ciente que o carnaval de Mucuri reúne pessoas do país inteiro, mas que estará fazendo uma festa carnavalesca bonita e que será realizada dentro das atuais condições financeiras da atual gestão, valorizando especialmente as bandas e músicos regionais. Mas que foi possível promover contratações musicais nacionais que muito vão poder abrilhantar este ano o carnaval de Mucuri numa programação super especial.

Carlos Simões também disse que uma forte estrutura de segurança está sendo montada para que os foliões e os habitantes desfrutem de pura tranquilidade e de muita alegria durante as festas carnavalescas de Mucuri. Informando que a parceria montada com a 89ª Companhia Independente da Polícia Militar, propiciou à cidade a receber reforços policiais das principais cidades da região, além de seguranças particulares que o município contratou para auxiliar as forças de segurança nos circuitos, estacionamentos e estabelecimentos durante os dias de festa.

Na programação do carnaval de Mucuri este ano, as principais atrações serão: Os cantores Léo Santana, Kaio Oliveira e Naiara Azevedo. O grupo Afrodisíaco e a dupla Gian & Cristiano. Além de outras 20 bandas musicais regionais que farão parte do carnaval de Mucuri na orla marítima durante os 5 dias de festa.

O Bloco Peroá vai desfilar com a cantora Gilmelândia. O Bloco Pirãomania vai desfilar na avenida com a banda Guig Ghetto. O Bloco Tôatoa desfilará com o grupo musical Os Baladeiros. O Bloco Eutepsemia vai desfilar com a banda Pagodart. E o Bloco Pirigueto sairá na avenida com a Banda Acsão.

“O objetivo da Prefeitura é oferecer maior conforto e segurança aos foliões que vão aproveitar o Carnaval em Mucuri. Para isso, estamos intensificando os trabalhos de manutenção da orla e das ruas por onde vão passar os trios com os blocos e nas praças onde acontecem o entretenimento das crianças e as apresentações artísticas da programação do Carnaval. Este ano estamos preparando uma festa com muito amor para ficar na história e na memória das pessoas”, festejou o prefeito Carlos Simões. (Por Athylla Borborema).