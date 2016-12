Carlos Simões em Mucuri e Manoelzinho em Nova Viçosa são diplomados pelo TRE/BA

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia (TRE/BA) realizou no final da manhã desta sexta-feira (16/12), a cerimônia de diplomação do prefeito eleito de Mucuri, José Carlos Simões (PDT) e o seu vice-prefeito eleito Fernando Gonçalves Jardim, o “Fernando Santa Marta” (PP) e dos 13 vereadores eleitos e reeleitos, que aconteceu no Salão do Júri do Fórum Pedro Fontes, na cidade de Mucuri.

No mesmo momento aconteceu a diplomação do prefeito reeleito de Nova Viçosa, Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho da Madeira” (DEM) e do seu vice-prefeito eleito Ruberval Lima Porto (PSL), os 13 vereadores eleitos e reeleitos, além suplentes. Todos os diplomados serão empossados no próximo dia 1º de janeiro de 2017, para seus respectivos cargos, para os quais foram eleitos.

A cerimônia foi presidida pelo titular da 35ª Zona Eleitoral da Comarca de Mucuri/Nova Viçosa, juiz Felipe Remonato, que disse que a diplomação foi o último ato do pleito eleitoral do ano de 2016, quando a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi eleito pelo povo e está apto a tomar posse no cargo. E a cerimônia de diplomação só acontece depois de terminado o pleito, apurados os votos e passado o prazo de questionamento da validade das candidaturas. (Por Athylla Borborema).

Vereadores diplomados em Mucuri

01 – Roberto Barros Borges “Beto” (PMDB) – 664 votos.

02 – Alexandre Deolinda Seixas (PSC) – 644 votos.

03 – Saullo Souza Santos (PSL) – 636 votos.

04 – Isaias Ferreira de Oliveira (PSC) – 619 votos.

05 – Rosilene Loures da Silva “Leninha” (PSC) – 558 votos.

06 – Roberto Correia Bastos (PP) – 535 votos.

07 – Itamar Siqueira Junior (PDT) 507 votos.

08 – Jose Mendes Fontoura “Zé do Boi” (PMDB) – 459 votos.

09 – Aguinaldo Moreira da Silva (PT) 451 votos.

10 – Helio Alvarenga Penha (PSDB) – 403 votos.

11 -Jocelio Oliveira Brito “Célio Peba’s” (PSL) – 380 votos.

12 – Roberto Alves dos Santos (PP) – 326 votos.

13 – Adaias Pereira dos Santos (PDT) 233 votos.

Vereadores diplomados em Nova Viçosa

01 – José Anastácio Carvalho Machado (DEM) – 621 votos.

02 – José Aloísio de Oliveira (PP) – 606 votos.

03 – João Farias da Silva (DEM) – 567 votos.

04 – Evanete de Souza Costa (PP) – 548 votos.

05 – Mozart Pereira de Souza Junior, o “Mozazinho” (DEM) – 532 votos.

06 – Fabiano Rodrigues da Silva, o “Fabiano Enfermeiro” (PSDB) – 520 votos.

07 – Renato Lopes Lage (PP) – 508 votos.

08 – Robson Leal Santos, o “Robson do Peixe” (PTB) – 491 votos.

09 – Francisco Fidelis (PTC) – 488 votos.

10 – Joaquim Souza da Silva, o “Quinzinho” (PT do B) – 467 votos.

11 – Djalma Evandro da Silva Pereira, o “Djalma de Abrão” (PTN) – 434 votos.

12 – Ivaneide Dutra Neves, o “Nei da Geladeira” (PSDB) – 411 votos.

13 – Edimilson Figueiredo de Matos (PPS) – 312 votos.