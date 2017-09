Carlos Simões quer promover melhorias sociais e econômicas levando energia elétrica para toda zona rural de Mucuri

A Prefeitura Municipal de Mucuri estabeleceu parceria com a Superintendência de Energias e Comunicações da Secretaria Estadual de Infraestrutura da Bahia que desenvolverá um convênio que levará energia elétrica a quase 400 pequenas comunidades rurais do município até o final de 2018. O projeto nasce a partir de uma parceria entre o prefeito de Mucuri, José Carlos Simões (PDT) e o deputado estadual Carlos Robson Rodrigues da Silva “Robinho” (PP) junto ao governador Rui Costa (PT) e o vice-governador João Leão (PP) que também é o secretário de Estado de Infraestrutura.

Conforme o deputado estadual Carlos Robson “Robinho”, Mucuri possui um dos maiores territórios do extremo sul da Bahia com 1.775 Km2, onde muitas comunidades rurais ainda vivem sem energia elétrica. E a possibilidade de levar eletricidade a toda zona rural do município vai melhorar a vida do homem do campo, agregar valores e proporcionar oportunidades para melhorar o trabalho e a mão de obra no campo.

“Com a energia elétrica é possível investir em máquinas e equipamentos que vão aquecer o trabalho no campo melhorando, tanto do ponto de vista social, quanto econômico, numa ação que contribuirá para aumentar as oportunidades. E esta nossa parceria com o doutor Carlos Simões renderá ainda muitos frutos e, sobretudo, o projeto da energia elétrica nas comunidades rurais mais distantes permitirá ao produtor ter acessos a equipamentos, proporcionando maior eficiência no trabalho diário, aumentando a renda e gerando emprego e lucros”, assegurou o deputado estadual Robinho.

Para o prefeito de Mucuri, o médico Carlos Simões, levando a energia elétrica para as comunidades mais distantes do município é transformar a vida das pessoas na área rural. “No meio rural, o fornecimento de energia elétrica tem muita importância. Vista pelo aspecto social, a disponibilidade de energia proporciona conforto ao homem no campo, evitando, assim, que migre para os grandes centros urbanos em busca de melhor qualidade de vida. Isso acontece porque a energia possibilita a utilização de aparelhos eletrodomésticos, iluminação de ambientes e o acesso aos diversos meios de comunicação. Tudo isso, indiscutivelmente, constitui benefícios que propiciam melhor qualidade de vida para as pessoas que residem no campo”, lembra o prefeito Carlos Simões.

O prefeito ainda ressalta que quando olhada pelo lado econômico, contribui para o aumento e qualidade dos produtos agrícolas, pois permite que o produtor tenha acesso a algum tipo de tecnologia para realizar as atividades de produção com maior eficiência e rapidez. Assim, com a disponibilidade de energia, é possível acionar máquinas utilizadas nos processos produtivos, intensificando a produção, melhorando a qualidade dos produtos e reduzindo o custo. Além disso, também viabiliza a implantação de agroindústrias, que são fatores que levam a uma maior lucratividade, contribuindo para fixação do homem no campo.

“Mas, apesar do fornecimento de energia ao meio rural ter aumentado nos últimos anos, a grande extensão do nosso município faz com que, em muitas localidades as pessoas ainda não tenham acesso à eletricidade. Na minha campanha já discutia este projeto com as comunidades rurais e agora chegou a hora, vamos trabalhar para realizar esta missão com maestria, tanto que o nosso primeiro passo já iniciamos com o Governo da Bahia que foi captar os recursos. Meu objetivo é implementar a vida no campo e, com isso, reduzir os custos do pequeno produtor rural e aumentar sua produtividade e sua renda”, ressaltou o prefeito Carlos Simões. (Por Athylla Borborema).