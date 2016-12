Carlos Simões reúne convidados e anuncia seu secretariado em Mucuri

O prefeito eleito José Carlos Simões (PDT) ao lado do seu vice-prefeito eleito Fernando Gonçalves Jardim, o “Fernando Santa Marta” (PP) e demais convidados, se reuniu com sua futura equipe e correligionários na noite desta última segunda-feira (26/12), no auditório da Pousada Kambuká, para anunciar o seu secretariado que vai lhe acompanhar na gestão 2017/2020 no município de Mucuri.

O prefeito eleito e já diplomado Carlos Simões que tomará posse neste próximo domingo, dia 1º de janeiro, disse que deseja promover uma renovação na política local e demonstrou entusiasmo para resolver os problemas enfrentados pelo município em especial na área da saúde. Ao anunciar o seu secretariado, o médico Carlos Simões afirmou estar preparado juntamente com seu grupo para promover um choque de administração que o município necessita.

Carlos Simões disse que na campanha eleitoral estreitou um importante diálogo com a população e com jovens eleitores dos quais extraiu os desejos da população. “Foi muito importante o meu diálogo com a população antes da eleição e tenho me comprometido com a sociedade mucuriense que faremos uma administração voltada para as políticas públicas em favor da criança, do jovem, do adulto e do idoso”, disse.

“Não podemos perder a importância de Mucuri no cenário nacional e um governo moderno se faz necessário para o bem de todos os moradores do município”. Carlos Simões na oportunidade falou também que vai trabalhar incansavelmente para promover uma saúde pública essencial e uma educação de qualidade, que vai investir na infraestrutura, vai valorizar o homem do campo e o funcionalismo público e, sobretudo, quer resgatar a maior indústria de Mucuri que é o setor do turismo. (Por Athylla Borborema).

Equipe anunciada

Diretor Administrativo de Itabatã – Fernando Santa Marta (Vice-prefeito).

Procuradoria Geral do Município – Almir Teófilo Araújo Junior (Advogado).

Chefe de Gabinete – Wagton Barbosa (Advogado).

Chefe do Controle Interno – João Paulo Oliveira Lima

Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento – Cleudi Marques Simões (1ª Dama).

Secretaria de Desenvolvimento Social – Eliane Alves Matos Cândido.

Secretaria Municipal de Educação – Iolanda da Silva Aguilar (Pedagoga).

Secretaria Municipal de Saúde – Landoaldo Magalhães Silveira Filho (Médico).

Secretaria de Obras e Meio Ambiente – Larissa Silva Azevedo.

Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer – Paulo José Oliveira Góes “Paulinho Timbalada”.

Secretaria de Transporte, Limpeza e Iluminação Pública – Carlito Koch.

Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Agropecuária e Pesca – Francisco Luis Santos da Costa.