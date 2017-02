Carnaval do Prado começa com um músico baleado; acusado está preso Músico foi atingido de raspão na cabeça l Fotos: Prado Online

O assalto seguido de homicídio tentado aconteceu na madrugada deste sábado, dia 18 de fevereiro, próximo à Praça de Eventos, no centro do Prado, já no fim do primeiro dia de carnaval antecipado.

A vítima foi um músico conhecido por “Gaivotha” e segundo informações levantadas pela polícia, três bandidos armados, abordaram o rapaz e mais duas pessoas, anunciando o assalto. Um deles, supostamente não contente com um aparelho celular e o dinheiro das vítimas, sacou a arma e efetuou um disparo, que pegou de raspão da cabeça do músico. Logo depois ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA), para ser medicado.

Em seguia ao crime uma guarnição da 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que já trabalhava fazendo a segurança da festa, saiu em diligência e conseguiu prender Cleiton Nascimento da Silva, de 22 anos, que estava armado com um revólver calibre 32, municiado com três cartuchos, sendo dois intactos e um deflagrado.

Quando era abordado pelos policiais o acusado ameaçou sacar a arma, quando houve o revide e ele acabou atingido com um tiro no pé esquerdo. A polícia continua realizando buscas para tentar prender os outros dois acusados. Pelo menos um deles já estaria com o nome levantado.

Não foi informado se o músico havia feito alguma apresentação ou apenas estava participando como folião do evento festivo. (Por Ronildo Brito)