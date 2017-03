Carnaval gerou mais de R$ 20 milhões de receitas para o município de Alcobaça

O Carnaval de Alcobaça como produto turístico atraiu turistas de toda parte do país por ser uma das maiores manifestações da cultura nacional. O Carnaval 2017 da cidade de Alcobaça seduziu cerca de 100 mil turistas durante os 5 dias de festa, 200% acima do registrado no ano passado e gerou receita de aproximadamente R$ 20 milhões. Nada igual já havia sido registrado antes. Os blocos de rua foram a grande atração do carnaval de Alcobaça este ano, além da grande animação das pessoas que improvisaram suas fantasias durante noite e dia.

O grande público de Alcobaça, cerca de 60% foi da Bahia. 28% dos turistas vieram de Minas Gerais e os outros 12% do Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal. Conforme a Polícia Militar cerca de 100 mil pessoas brincaram o carnaval durante os cinco dias de folia na cidade de Alcobaça. Cerca de 60 atrações se revezaram no Trio Avancini pelo circuito do carnaval ao longo da sua orla e também nos palcos armados no centro da festa.

O prefeito de Alcobaça, que também é o presidente da APES – Associação dos Prefeitos do Extremo Sul da Bahia, Leonardo Coelho Brito, o “Léo Brito” (PSD), foi prestigiado durante os dias de carnaval na sua cidade, por diversas autoridades políticas e artísticas. Entre elas: o deputado federal Uldurico Júnior (PV); o prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Brito (PSD); a prefeita de Jucuruçu, Uberlândia Pereira (PSD); do vice-prefeito teixeirense Lucas Bocão (PV); vereadores e políticos diversos da região.

Conforme o prefeito Léo Brito os números alcançados no carnaval deste ano em Alcobaça são olímpicos. “O evento que realizamos este ano mostrou um carnaval forte, que injeta recursos na economia em um momento difícil do Brasil. Toda população saiu ganhando, do comerciante do ponto fixo ao ambulante, do pescador ao habitante da barraquinha, do adulto a criança, todos tiveram oportunidade de emprego e renda. Outro ponto importante são os patrocinadores do carnaval, que, geraram economia para os cofres municipais na organização do evento e criou mecanismo econômico para a sociedade local”, destacou Léo Brito.

A tranquilidade foi outro ponto positivo no carnaval de Alcobaça, que durante os dias de festa nenhuma ocorrência de natureza grave foi registrada. O prefeito Léo Brito informa que foi fundamental a parceria firmada com a Polícia Militar da Bahia para que o folião brincasse e se divertisse em paz com toda segurança necessária. Lembra que o aumento no número do efetivo de policiais e a instalação do sistema inteligente de monitoramento permitiram ações rápidas e eficientes no circuito da festa e na zona habitada.

De acordo com o comandante da 88ª Companhia Independente da Polícia Militar em Alcobaça, major Dorival Dantas Dias, a PM instalou câmeras de segurança no circuito do carnaval e nas áreas urbanizadas do centro e dos principais bairros da cidade que permitiram que policiais em um posto avançado acompanhassem toda a movimentação na festa, nas suas ruas laterais e nas avenidas de entrada e saída da cidade.

“Conseguimos êxito total nos resultados do carnaval de Alcobaça, graças ao apoio logístico e institucional oferecido pela Prefeitura Municipal. Assim garantimos durante os cinco dias de folia toda a tranquilidade que o turista esperava. O trabalho desenvolvido de visibilidade de toda a atividade dos foliões no circuito e no entorno, através de câmeras de monitoramento de segurança, o aumento do efetivo policial, o serviço de vigilância e ações de rondas no circuito e no entorno garantiram a segurança que o folião esperava”, enfatizou o major Dantas.

Alcobaça em 2017 entrou para a lista dos quatro melhores carnavais do interior da Bahia ao lado de Mucuri, Itacaré e Maragogipe. Sendo que outras cidades tradicionais como Juazeiro, Porto Seguro e Ilhéus realizaram suas festas carnavalescas fora de época. Em Alcobaça foram mais de 60 atrações musicais, estrutura de saúde de atendimento ao folião, um trio elétrico, carro pipa, banheiros químicos, mega estrutura de palco, som e iluminação.

“Além da festa de carnaval de rua destinado ao folião, também preparamos a festa para as crianças e para o público da melhor idade. Tudo saiu conforme planejamos, saiu uma festa bem preparada para os nossos visitantes, um carnaval bonito, seguro e recheado de boas atrações. Para 2018, vamos preparar um verão ainda mais bonito e proporcionar uma programação cheia de magia para o reveillon e carnaval”, festejou o prefeito Léo Brito.

Na programação do carnaval de Alcobaça, as principais atrações foram: Os cantores Léo Magalhães, Zé Paulo, Robisssão, Junior Kock, Diego Bitta, Kaio Oliveira e a dupla Gian $ Cristiano. E as bandas Buteco das Amigas, Guig Ghetto, Banda Nairê, Trem Bala, Tropa da Bregadeira, Fantasia do Samba, Balada Vip, Banda Catus, Love Beat, Sensasamba, Banda Classe A, A Balla e a Banda Carro de Playboy. Além de diversas outras bandas musicais regionais e grupos de marchinhas de carnaval. (Por Athylla Borborema).