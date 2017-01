Carrasco do Castelinho “Negão” é preso pela PC de Teixeira de Freitas

Na manhã desta sexta-feira, dia 13 de janeiro, por volta das 09h, após investigações e levantamentos, a Polícia Civil chegou ao nome de um homem acusado de praticar assassinatos seguidos em Teixeira de Freitas. A partir da descoberta uma ação liderada pelo delegado Manoel Andreetta, titular do município, conseguiu prender no Bairro Nova América, região leste da cidade, Ivanildo Pereira dos Santos, o “Negão”, de 19 anos de idade, que segundo a polícia é autor dos assassinatos em série, sendo a maioria deles cometidos na região do Castelinho e Residencial Castelinho.

O mesmo foi abordado quando deixava uma residência em posse de um bolsa, supostamente para fugir e durante revista pessoal foram encontrados com ele 01 revólver calibre 38, municiado com 06 cartuchos intactos e com mais 02 munições no bolso. “Negão”, que é temido no bairro e considerado pela polícia como um indivíduo de alta periculosidade, foi preso em flagrante delito e conduzido à sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi registrado pelo delegado Manoel Andreetta.

Na delegacia, em conversa espontânea com o delegado, o acusado já assumiu dois homicídios, um deles, o que vitimou Eucássio Silva dos Santos, o”Cabeção”, de 23 anos, executado por cinco disparos de arma de fogo, no Bairro Castelinho, no último dia 10 de janeiro, por volta das 11h. “Negão” é apontado como autor do homicídio do jovem Douglas Silva Galvão, de 18 anos, executado dentro da sua casa no Bairro Castelinho, do homicídio que vitimou Uadson Souza de Jesus, 19, morto com cinco tiros no Residencial Castelinho e do duplo homicídio que vitimou Deivson Santos de Abreu e Edvandro Amaral de Santana.

“Prendemos um dos principais homicidas, que vinha atuando na nossa cidade. E pra mim ele confessou e afirmou que matou o Eucassio porque o mesmo teria tentado contra sua vida por desavença e envolvimento com dívidas de drogas. Existem ainda outros procedimentos que apontam ele como o autor e por isso, vamos continuar com a investigações”, disse Andreeta, completando que encaminhou a arma do acusado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), que irá realizar exames de microcomparação balística, usando os projéteis colhidos nos locais dos crimes.

Por enquanto, Ivanildo Pereira dos Santos, o “Negão”, de 19 anos, permanece custodiado na carceragem da 8ª Coorpin, mas nos próximos dias, quando concluídas as investigações da Polícia Civil, o criminoso será mandado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vai permanecer à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)