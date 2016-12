Carretas batem, explodem, mata um e fere outro na BR-101, em Teixeira de Freitas

A grave colisão aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 15 de dezembro, por volta das 22h30, na altura do Km 881 da rodovia BR-101, entre o Posto da PRF e o IF Baiano, no perímetro urbano de Teixeira de Freitas e envolveu uma Scania, placa MPY-6957, da empresa Siepieski, carregada de combustível, que seguida para a sede da empresa, no Polo Industrial e acabou colidindo com outra carreta, supostamente na contramão, que fazia o trajeto contrário.

O motorista da Scania, Ernandes Pereira de Jesus, morador do Bairro Castelinho, na região leste de Teixeira de Freitas e que ficou ferido, relatou que ainda tentou evitar a batida, mas como a outra carreta estava em alta velocidade, acabou não dando tempo. Com o impacto da colisão as carretas pegaram fogo, e logo em seguida houve uma explosão. O condutor apontado como causador da batida não conseguiu sair da cabine e morreu.

Até o fim da noite o Corpo de Bombeiros não tinha conseguido ter acesso ao interior das duas carretas, pois ainda havia risco de novas explosões. Acredita-se que o motorista morto viajava sozinho.

Alguns outros motoristas que trafegavam no mesmo trecho e tiveram que ficar parados por horas devido ao bloqueio da rodovia, disseram que o mesmo motorista que estaria na contramão, viria realizando manobras perigosas e ultrapassagens indevidas ao longo da BR-101. (Da redação TN)