Carro do repórter Ailton Pinturas é furtado e incendiado em Teixeira de Freitas

Na madrugada desta quarta-feira, dia 7 de setembro, por volta das 4h, bandidos roubaram na Ruas das Flores, no bairro São Lourenço, uma picape GM Corsa, placa policial JOB-4358, cor branca, licenciada em Teixeira de Freitas. Após a ação criminosa, os marginais levaram o carro, que é de propriedade do repórter Ailton Pinturas, até a Rua 29 de Maio, no bairro Tancredo Neves, onde atearam fogo no veículo.

Em depoimento à Polícia Civil, Ailton Pinturas informou que por volta das 04h50, militares do 18º Grupamento de Bombeiros Militares de Teixeira de Freitas, ligaram para informar que o veículo de sua propriedade estava em chamas no referido bairro. Ailton informou ainda, que o veículo estava estacionado na porta de sua residência no bairro Vila Vargas, e que só ficou sabendo do roubo após a ligação dos bombeiros. O repórter afirmou ainda que não sabe qual a motivação para tal ato criminoso.

O Corpo de Bombeiros conseguiu conter o incêndio, mas o carro ficou totalmente destruído. O volante do veículo havia sido retirado pelos bandidos. Ailton é proprietário do blog teixeiravideos.com, onde constantemente, realiza denúncias sobre descasos e problemas enfrentado por moradores de bairros periféricos, bem como em locais onde o poder público se faz ausente.

Ailton Pinturas, um conhecido pintor de faixas e letreiros de lojas em Teixeira de Freitas, também é colaborador do Programação do Bocão, apresentado pelo radialista e vice-prefeito Lucas Bocão na Rede Sul Bahia de Comunicação. (Da redação TN)