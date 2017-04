Casa caiu: PETO flagra dupla que prepara assalto e vítima reconhece bem tomado de assalto no ano passado

Na noite desta última terça-feira, dia 18 de abril, a Central de Comunicação da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), recebeu uma denúncia anônima informando que dois homens estariam armados e escondidos dentro do mato, próximo ao estacionamento de carretas São Cristóvão, localizado na BR-101. Então, policiais do PETO/ROTAM se deslocaram até o local denunciando, onde surpreenderam os criminosos, que estavam deitados, e supostamente aguardavam alguém passar de moto para roubar.

A dupla foi abordada e identificada como Lenilson Ramos de Jesus, 21 anos de idade, natural de Prado e que reside na Rua Jaraguá, no Bairro Itatiaia, em Itamaraju e um adolescente de 17 anos de idade. Com os dois, que são apontados como autores de diversos assaltos nas imediações da rodovia BR-101, entre Teixeira de Freitas e Itamaraju, foram encontrados uma arma de fogo tipo chumbeira e um capacete. A dupla foi presa e conduzida à sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Júlio Telles.

Durante a apresentação dos acusados, uma vítima esteve na Delegacia e disse que o capacete apreendido lhe pertencia, e foi tomado de assalto, juntamente com sua motocicleta, em março de 2017. A vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do crime.

O delegado ouviu os policiais do PETO e, já no fim da noite, ouviu a vítima do roubo do mês de março do ano passado. Na madrugada desta quarta-feira, dia 19 de abril, o delegado ouviu o adolescente e o Lenilson. Com base nas provas apresentadas e nos depoimentos colhidos, o delegado flagranteou Lenilson por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Já em desfavor do adolescente, foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Lenilson foi conduzido à carceragem da 8ª COORPIN onde está a disposição da Justiça.

Já o adolescente foi apreendido e será apresentado ao Ministério Público. A dupla será investigada pela equipe do delegado Manoel Andreetta, já que podem ser autores de diversos crimes em Teixeira de Freitas. Quem reconhecer os acusados como autores de crimes, poderão se dirigir até a 8ª COORPIN e prestar depoimento. (Da redação TN)