Casal é atacado a facadas em Teixeira de Freitas: Homem morre e mulher é socorrida ao hospital Crime aconteceu após uma discussão na mesa do bar

Ucleidson Batista dos Santos, de 27 anos e a namorada dele, Stefany Laranjeira Pereira, na manhã deste último sábado, dia 5 de agosto, estavam bebendo em um bar ‘Point do Leal’, na Rua Israel, Bairro Ulisses Guimarães, na região oeste de Teixeira de Freitas, quando após uma discussão com outro frequentador do ambiente, terminaram esfaqueados. A mulher, atingida com uma facada na região do pescoço, acabou socorrida ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde foi submetida a um procedimento cirúrgico e está internada, enquanto Ucleidson levou a pior e não resistiu aos ferimentos.

Após ser esfaqueado seis vezes, sendo três na região do peito e três nas costas, Ucleidson ainda conseguiu caminhar até a calçada do bar, mas caiu e terminou morrendo no local. Ninguém soube informar as características pessoais do criminoso, dizendo apenas que era uma pessoa desconhecida no local.

A Polícia Militar foi a primeira força de segurança a chegar no cenário do crime e assim que comprovou a informação passada pelos moradores através do telefone 190, tratou de repassar o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT). O levantamento cadavérico foi realizado pelos delegado Júlio Telles, de plantão na 8ª Coorpin e Bruno Ferrari, integrante do Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT). Em seguida à perícia que ficou a cargo dos peritos Flávio Sampaio e Sandro de Abreu, foi autorizada a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia.

A Polícia Civil aguarda a partir de agora o restabelecimento do quadro de saúde da mulher, para ouvi-la sobre a motivação do assassinato e tentar saber dela as características do criminoso. (Por Ronildo Brito)