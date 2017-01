Casal é preso cultivando pé de maconha no centro de Teixeira de Freitas Além de traficar, segundo a polícia, o casal cultivava pé de maconha l Imagem: LN

Estão presos na carceragem da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, após uma ação de policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), Bianca Silva Gonçalves, de 24 anos e Hans Rodrigues de Oliveira, 28, surpreendidos na casa em que residiam, na Rua Padre Vieira, numa região conhecida como Lagoa, no centro de Teixeira de Freitas, em posse de 28 buchas de maconha, embaladas e prontas para serem vendidas.

Durante buscas no interior da residência do casal, além das buchas, os militares do PETO encontraram um pé de maconha sendo cultivado, um celular e R$ 80,00 em espécie. A “batida” policial realizada no fim de semana aconteceu após denúncia anônima, dando conta que marido e mulher estavam usando a própria casa para traficar drogas.

Com a descoberta o casal foi conduzido à sede da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Marco Antônio Neves, titular da especializada, que ouviu os policiais e logo em seguida o casal. Com base nos depoimentos colhidos e nas provas apresentadas, o delegado flagranteou Bianca e Hans por crime de tráfico de drogas (artigo 33) e associação ao tráfico (artigo 35), ambos do Código Penal Brasileiro (CPB).

Após concluído o procedimento da Polícia Civil, o casal seguirá para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), ficando à disposição da Justiça. (Da redação TN)