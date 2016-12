Casal é sequestrado e mulher acaba assassinada em Montanha-ES

O sequestro seguido de morte aconteceu na noite desta última segunda-feira, dia 22 de agosto, em Montanha, cidade do norte capixaba. Marília Carvalho do Carmo, de 29 anos e um homem conhecido por “Alemão”, teriam sido levados no veículo da mulher por uma estrada que Liga Montanha-ES., a Nanuque-MG., onde teriam sido baleados.

Acertada com um disparo na nuca, Marília morreu na hora, enquanto “Alemão”, mesmo baleado, conseguiu sobreviver, foi socorrido por populares ao Hospital Geral de Nanuque e depois acabou transferido para uma unidade de saúde da sua cidade de origem. Ainda não foi levantado se as duas vítimas são parentes. O carro da mulher foi levado pelos criminosos e os motivos do crime são desconhecidos até o momento.

A polícia do Espírito Santo ainda não conseguiu pistas dos criminosos e estaria aguardando uma melhora no quadro de saúde do homem baleado para ouvi-lo e tentar saber dele as características dos assassinos. (Por Ronildo Brito)