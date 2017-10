Centro Integrado de Comunicações da SSP recebeu 65.477 trotes em 2017

65.477: esse é o número de trotes que o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) recebeu apenas este ano. Os dados contabilizam os casos registrados até setembro.

A “brincadeira” de mau gosto gera prejuízos, já que desperdiça recurso do órgão e atrapalha o auxílio às pessoas que realmente precisam do serviço. O Cicom controla as centrais de atendimento da Polícia Militar (190), Civil (197) e do Corpo de Bombeiros (193).

“Os prejuízos são agravantes, além do gasto com combustível para deslocar viaturas em vão, corre-se o risco de tirar guarnições de patrulhamento da disposição de pessoas com denúncias verídicas”, explicou o coronel Moisés Brito, diretor de operações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) da SSP, órgão vinculado a Cicom.

De acordo com a SSP, os trotes são passados, principalmente, por crianças e durante o dia. Registrar falsa ocorrência é crime e, caso o responsável seja identificado, pode responder penalmente. (Informações: A Tarde)