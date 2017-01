Certidão de óbito aponta febre amarela em morte de capixaba

Um pedreiro capixaba de 33 anos morreu na noite desta sexta-feira (20) com suspeita de febre amarela. Albenes da Silva Azevedo estava internado no Hospital César Leite, em Manhuaçu, Minas Gerais, desde a última quarta-feira (19) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele é morador da localidade de Santa Clara, interior de Ibatiba, na região do Caparaó.

A localidade fica a 11 quilômetros da sede. Familiares contaram que os primeiros sintomas surgiram no último domingo (15), Albenes estava com febre, dor no corpo, vômito e dor de cabeça e começou a ficar muito amarelo. Ele procurou atendimento no Pronto Socorro de Lajinha, próximo à localidade onde morava. Na quarta-feira (18), os rins de Albenes pararam de funcionar e o paciente foi transferido para Manhuaçu. (Informações: A Gazeta)