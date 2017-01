Cheiro se apresenta em Nova Viçosa, neste sábado (21)

A banda liderada por Vina Calmon é atração confirmada da programação de verão da cidade

Após lançar no início de dezembro a música Criatura, que veio acompanhada de um clipe dirigido pelo dramaturgo e roteirista Elísio Lopes Jr., o Cheiro segue cumprindo a sua agenda de shows e já divulgando o novo EP, intitulado Jardim Delirante, que estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do próximo dia 27.

Neste sábado, 21, a banda vai animar os festejos de verão da cidade de Nova Viçosa. Na ocasião, Vina e os músicos do Cheiro vão apresentar a “Criatura”, que tem dado o que falar, outras novidades do seu EP, além dos grandes sucessos da banda, já bastante conhecida do grande público.

O novo álbum do Cheiro, que traz três inéditas e uma regravação, contou com a direção e produção musical de Radamés Venâncio, que fez parte da banda de Armandinho, Dodô & Osmar, do cantor Ricardo Chaves e há 17 anos dirige a carreira musical de Ivete Sangalo. Os arranjos das quatro canções também são do instrumentista. (Com informações de Flávia Uzêda)