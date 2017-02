Chico Giló diz que vai primar pela transparência e independência da Câmara de Itamaraju

O presidente da Câmara Municipal de Itamaraju, vereador Francisco das Chagas Feitosa Giló, o “Chico Giló” (PSD), disse na manhã desta segunda-feira (06/02) que vai primar pela transparência e valorização do funcionalismo público no Poder Legislativo e, que deseja estabelecer uma boa parceria com o Poder Executivo em favor do desenvolvimento do município.

O presidente Chico Giló foi reeleito nas últimas eleições municipais de 2 de outubro de 2016 como o vereador mais votado do município de Itamaraju com 890 votos. E no último dia 1º de janeiro foi eleito presidente da Câmara Municipal com 10 dos 15 votos do parlamento.

Ele agora defende o corte de gastos e afirmou que vai propor ajustes na remuneração dos servidores do Poder Legislativo e que pretende reformar o modelo administrativo da casa como forma de colocar mais transparência nas suas ações e mais efetivamente, englobar as ideias e a participação da população nas decisões dos vereadores.

“Vamos levar a questão dos salários para toda a mesa diretora a partir do mês de abril, levando em conta que o funcionalismo não tem um reajuste há 8 anos. Teremos algumas novidades implementadas a nível de salário e, além disso, o meu desejo é promover uma reforma administrativa e estabelecer mecanismos eficientes para garantir a transparência do Poder Legislativo. Não vamos admitir em hipótese alguma nem uma manobra duvidosa ou atos públicos sem a participação efetiva da população”, afirmou o presidente Chico Giló.

O presidente da Câmara Municipal de Itamaraju, vereador Chico Giló, ainda disse que quer provar que é possível quando se tem vontade política e capacidade administrativa. “Quero na Câmara Municipal, primar pelo estabelecimento de uma presidência parceira da população. Primar por um legislativo transparente, sem a permissão de abusos com o dinheiro público. E quero provar que é possível fazer direito com toda transparência sob a vontade e capacidade administrativa”.

E acrescentou: “Meu papel será assegurar a independência da Câmara, mas isso não nos impede de estabelecermos uma parceria com o Poder Executivo sempre quando o município estiver com boa intenção em favor da população e do município. Nós vereadores esperamos que o atual governo municipal estabeleça projetos que venha atrair a geração de emprego e renda, que implante uma saúde pública descente e valorize a cultura, a educação e o homem do campo. E, sobretudo, que promova uma estrutura límpida no zelo pela contratação necessária dos serviços e na análise responsável dos projetos executados”, concluiu o presidente Chico Jiló. (Por Athylla Borborema).