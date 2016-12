Chovia: Vídeo exclusivo mostra a destruição dos veículos após batida na BR-101, em Mucuri

Um vídeo passado ao Teixeira News via WhatsApp (73 9 9917-7501), feito logo após a colisão de matou cinco pessoas e deixou duas feridas na rodovia BR-101, em Mucuri, mostra com detalhes a destruição do Volkswagen Voyage, licenciado em Itamaraju e o Ford Ka, de Extrema-MG., mas que era ocupado por uma família de São Mateus-ES.

Pedaços dois carros ficaram espalhados pela pista, incluindo o motor do Voyage, arrancado da estrutura, que foi partida ao meio. Pelas imagens também é possível perceber a pista molhada, coincidindo com a informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que chovia no momento da colisão, ocorrida na manhã deste último sábado, dia 17 de dezembro.

No Voyage viajavam os itamarajuenses Vitor Boina Spinas e Margarete Deocleciono, que eram noivos, Marina Gema Rizzo Boina, de 77 anos, avó do rapaz, que morreram na hora, além de Heloisa Spinassé, de 12 anos, irmã de Vitor, que sobreviveu e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF). Ela sofreu fraturas num dos braços e numa perna.

Já no Ford Ka estavam Ricardo Oliveira Silva e Roberta Quartezani França Alves, casados e moradores de São Mateus-ES., que morreram no local e Gabriel Quartezane, de 14 anos, filho do casal, que também permanece internado na UTI da mesma unidade de saúde teixeirense. As últimas informações dão conta que o estado de saúde dos dois menores, apesar de uma evolução, ainda inspira muito cuidado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Voyage fazia o trajeto Bahia/Espírito Santo e acabou chocando-se de frente com o Ka, que seguia no sentido contrário. Após a colisão um dos veículos saiu da pista e ficou dentro do mato às margens da rodovia. (Por Ronildo Brito)