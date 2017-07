Chuva deixa desabrigados em Pau Brasil, no sul da Bahia

A chuva forte que atingiu a cidade de Pau Brasil, no sul da Bahia, entre o domingo (9) e esta última segunda-feira (10), deixou 11 famílias desabrigadas, conforme informações da prefeitura do município.

De acordo com informações do chefe de gabinete da prefeitura, José Fernando Silva, o rio Água Preta, que corta a cidade, transbordou e invadiu alguns imóveis do município. A pior situação foi registrada na Rua da Jega, onde há imóveis construídos às margens do rio. As pessoas que moram nesse local foram retiradas das casas e levadas para uma escola da cidade.

Nesta terça-feira, dia 11, o nível do rio baixou, no entanto, ainda não havia voltado ao normal e, por isso, as famílias desabrigadas precisaram ser mantidas fora de casa. O chefe de gabinete da prefeitura informou que as casas construídas às margens do rio estão em área de risco e as famílias foram cadastradas em programa de moradia popular, mas ainda não há previsão de entrega dos imóveis. (Da redação TN)