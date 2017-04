Ciclista desce ladeira em alta velocidade, bate em árvore e morre em São José de Alcobaça Imagem: Rafael Vedra/LN

Um ciclista ainda não identificado acabou morrendo no fim da tarde desta sexta-feira, dia 31 de março, após descer uma lodeira em alta velocidade e bater numa árvore, em São José, distrito de Alcobaça. Com o impacto do choque contra a árvore o homem morreu na hora e a bicicleta também ficou parcialmente destruída.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), esteve no local, onde tomou as primeiras providências e acionou a Polícia Civil. O delegado Kleber Gonçalves, titular do Prado e que responde por Alcobaça, realizou o levantamento cadavérico e acionou o Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para onde o corpo foi removido. (Da redação TN)