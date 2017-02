Ciclista morre atropelado por caminhonete na BR-418, em Nova Viçosa

O atropelamento aconteceu no fim da tarde deste sábado, dia 4 de fevereiro, na altura do Km 66 da rodovia BR-418, em território do município de Nova Viçosa, quando o ciclista Cícero Ednaldo de Monte, de 48 anos, natural de Cedro-CE., acabou “colhido” por uma caminhonete Chevrolet S10, placa OLR-6211, licenciada em Sete Lagoas-MG.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da S10, Antonio Augusto Araújo, que saiu da cidade mineira com destino a Alcobaça, permaneceu durante todo o tempo no local. Ele alegou que não teve como editar a atropelamento.

O choque aconteceu do lado do motorista, indicando que o ciclista estava no meio da pista ou atravessou na frente do veículo. O corpo foi removido ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia.

O caso está sendo investigado pelo delegado Maderson Dias, titular de Nova Viçosa e o motorista do carro atropelador deve responder por homicídio culposo, quando a pessoa não tem a intenção de matar. (Da redação TN)