Cinco feridos após colisão envolvendo ônibus, carro de passeio e moto na BA-290, em Itanhém

Cinco pessoas se feriram em um acidente na noite deste domingo (29), na BA-290, envolvendo um Fiat Pálio, um ônibus e uma motocicleta.

De acordo com Enthoni Ramones, que é amigo das vítimas que estavam na moto e se encontrava no Hospital Maria Moreira, em Itanhém, para onde todos os envolvidos no acidente foram levados, os automóveis vinham da Cachoeira dos Catábrigas e colidiram-se próximo ao perímetro urbano de Itanhém. Dois dois ocupantes da moto, um teve escoriações e outro fraturas.

Ainda de acordo com Ramones, o piloto Cleyton Ribeiro teve fratura exposta de fêmur e quebrou a clavícula. Já Bruno Sousa, que estava na garupa, teve apenas escoriações no rosto e no pescoço.

Ramones informou também que dos três ocupantes do Pálio, apenas o motorista requer maiores cuidados médicos, mas ninguém, segundo ele, corre risco de morrer.

A dinâmica do acidente, ainda de acordo com Ramones, envolveu um ônibus que transportava fiéis de retorno do santuário da Igreja Católica, da cidade de Itanhém. A colisão inicial teria sido entre o ônibus e o Pálio. A motocicleta vinha logo atrás e não teve como parar.

As informações levantadas na noite deste domingo, dia 29, davam conta que o piloto da motocicleta e o condutor do Fiat Palio, seriam transferidos para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. (Da redação TN)