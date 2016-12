Cinco mortos e diversos feridos após ônibus de turismo cair em ribanceira próximo a Vitória da Conquista Fotos: Blog do Léo Santos

Um grave acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 29 de dezembro, próximo ao Posto Tota, na BR-116, imediações do município de Porções.

Segundo o blog do Jeferson Almeida, o veículo teria saído de Pernambuco e seguia com destino a São Paulo. O motorista perdeu o controle, saiu da pista e capotou várias vezes no barranco. Ainda de acordo com informações, pelo menos cinco mortos já foram confirmados no local.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do município de Poções (SAMU) e a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, foram acionadas para socorrer os sobreviventes, encaminhados para Vitória da Conquista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também se encontra no local. (Da redação TN)