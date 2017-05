Cinco quilos de arroz para a merenda, alunos tendo que caminhar em ponte e coleta de lixo em moto, denuncia morador de Itamaraju

Nesta terça-feira, dia 2 de maio, um morador do Povoado da Prata, no interior do município de Itamaraju, telefonou para o Programa do Bocão, apresentado na Rede Sul Bahia de Comunicação em Teixeira de Freitas e retransmitido para regiões diferentes da Bahia e denunciou abandono por parte da Prefeitura Municipal.

Segundo o denunciante, após ter assumido o prefeito Marcelo Angênica (PSDB) não apareceu no lugar para sequer agradecer aos votos, desde o início do ano a Secretaria de Obras não patrola as estradas, que a Secretaria de Educação mandou cinco quilos de arroz e dois quilos de carne seca para fazer a merenda do mês para uma escola de quase 200 alunos.

O morador ainda denunciou que os alunos da zona rural, muitos de pouca idade, estariam tendo que passar caminhando numa ponte de 10 metros de altura sozinhos, já que a estrutura estaria em ruínas e agora mais recente teria havido uma decisão da administração municipal em coletar o lixo do lugar numa moto. “Se uma caçamba não consegue fazer o trabalho, imagine uma moto!”, questionou.

Em resposta à denúncia o radialista Lucas Bocão, que também é o vice-prefeito de Teixeira de Freitas, franqueou o programa para outros telefonemas do morador e o orientou a procurar o Ministério Público. O autor da denúncia falou que se os problemas não forem corrigidos, os moradores devem fazer um manifesto em frente ao prédio da Prefeitura de Itamaraju.

O governo de Marcelo Angênica continua sem assessoria de imprensa e por isso, diante de questionamentos tão sérios, os veículos de comunicação ficam impossibilitados de publicar qualquer resposta da administração municipal. (Por Ronildo Brito)