Cipe-Mata Atlântica persegue e prende três logo após roubo de um celular no interior de Caravelas

Na noite desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, policiais militares da Cipe-Mata Atlântica, após uma perseguição, conseguiram prender três indivíduos a bordo de um veículo Fiat Palio, de cor prata, acusados de envolvimento no roubo de um celular em Barcelona, interior de Caravelas.

Segundo os policiais que efetuaram a abordagem, eles já faziam rondas na região, quando foram informados que os três elementos, desceram do carro e entraram numa loja em Barcelona, onde pediram para uma funcionária do estabelecimento trocar uma nota de R$ 100. Quando a moça virou para fazer o favor, segundo os militares, André Luiz Santos Souza, de 25 anos, morador da Rua Florestal, nº 288, no Bairro Redenção, em Teixeira de Freitas, tomou o celular o jovem, retornou ao Palio em companhia dos outros dois acusados e o trio fugiu em alta velocidade do lugar.

Em posse da informação os militares passaram a monitorar os três elementos e quando eles chegavam ao Povoado de Duque de Caxias, em território de Teixeira de Freitas, foram interceptados, abordados e presos.

Além de André Luiz, que conduzia o Fiat Palio, placa JRJ-1636, veículo locado, foram presos Irinei Nunes da Silva, de 42 anos, morador do Liberdade e Hermes Nascimento, 48, residente no São Lourenço, bairros de Teixeira de Freitas. O aparelho celular Moto G4, tomado à força da vítima, foi encontrado dentro do carro dos acusados.

Ainda na noite desta quinta-feira (23), os três foram conduzidos e apresentados à Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas (DEPOL), onde permanecem à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)