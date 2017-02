Cipe-Mata Atlântica prende três com 15 quilos e maconha em Teixeira de Freitas; fornecedor foge

Na tarde desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, policiais militares da Cipe-Mata Atlântica, passavam numa rua próxima ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde existe uma estrada vicinal usada por condutores sem habilitação ou que não queiram passar pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando avistaram um veículo GM Vectra, placa MUB-8555, licenciado em Itabuna e revolveram pará-lo.

No interior do mesmo estavam três elementos, sendo o condutor, que não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e mais dois. Na revista feita no porta-malas do veículo os militares encontraram uma mala de viagem, na cor vermelha, que estava com roupas e nada menos do que dez tabletes prensados de maconha.

Questionados pelos policiais os acusados disseram que tinham buscado a maconha numa residência localizada no Bairro Bela Vista, região central de Teixeira de Freitas. Imediatamente os militares conduziram os três elementos ao endereço informado e no interior do imóvel, que estava vazio, encontraram os documentos pessoais de um homem, que possivelmente foi o fornecedor do entorpecente e mais cinco quilos de maconha. Por fim os policiais da Cipe-Mata Atlântica foram à casa de um segundo acusado preso, onde apreenderam diversos produtos, trocados ou penhorados por drogas.

Foram presos, Cassiano Pereira de Souza, de 22 anos, oriundo de Montanha-ES., que disse ser morador de uma invasão às margens da rodovia BR-101, em Mucuri; Aelson da Conceição, de 40 anos, natural de Conceição da Barra-ES., também residente na mesma invasão e Carlos Henrique Wildemberg Régio, morador da Rua da Saudade, nº 296, no Bairro Bela Vista, em Teixeira de Freitas.

No total foram apreendidos treze tabletes de maconha, pesando 13 quilos, cinco porções também de maconha pesando 2 quilos e 30 gramas, diversas embalagens plásticas, o veículo Vectra, licenciado em Itabuna, seis celulares novos, um tablet e um notebook, R$ 50 em espécie, além de maços de algodão contendo sementes de maconha.

No fim da tarde os três acusados e todos os produtos apreendidos, foram apresentados à delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na sede da 8ª Coorpin. O trio vai responder por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006, enquanto a polícia continua com incursões e investigações, objetivando localizar e prender o dono da casa no Bairro Bela Vista, que já está identificado e é apontado com o fornecedor de toda a droga.

A maconha apreendida seria levada para Posto da Mata e posteriormente repassada às “bocas” em Itabatã, Mucuri e Nova Viçosa, especialmente durante o período de carnaval. (Por Ronildo Brito)