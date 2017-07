Circuito Empresarial leva atividades sobre inovação ao extremo sul baiano

Objetivando fomentar a inovação empreendedora, fortalecer e capacitar os empresários do extremo sul, teve início o Circuito Empresarial Sebrae com o tema “Inovar para Competir”. Mais de 200 empresários de diversos setores participaram da primeira etapa do evento no auditório do Hotel Portal, em Eunápolis, no dia 18. As ações do Circuito Empresarial têm o apoio da Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Câmara de Dirigentes Lojistas de Eunápolis (CDL) e do Sindicato das Empresas de Contabilidade e Contabilistas da Costa do Descobrimento (Sicodesc).

Para saber quando e como se inscrever gratuitamente para o Circuito em outras cidades, é preciso acessar a Loja Virtual do Sebrae ou entrar em contato com os Postos de Atendimento do Sebrae em Teixeira de Freitas, nos telefones (73) 3291-4777 ou (73) 3291-4333; em Eunápolis, (73) 3281-1782 ou (73) 3281-6070 e também em Porto Seguro, no (73) 3288-1564.

Já estão confirmadas as seguintes datas: 26/07 em Nova Viçosa, 27/07 em Posto da Mata (Nova Viçosa), 08/08 em Porto Seguro, 09/08 em Itamaraju e 22/08 em Teixeira de Freitas.

Para o empreendedor Jakson Leôncio dos Santos, proprietário da empresa Doces e Doces há 10 anos, as dificuldades com as quais os empresários lidam na rotina são semelhantes, e a inovação favorece a superação delas. “Quando a gente participa do que o Sebrae propõe, surgem oportunidades e muitas possibilidades para o nosso negócio, isso abre novos horizontes para investir na empresa sem gerar maiores custos”, disse.

Segundo o consultor do Sebrae, Gilson Dantas, o empreendedor hoje em dia tem acesso fácil às informações por meio das mídias, o que pode beneficiar em muitas demandas, mas é por meio de iniciativas práticas que há melhorias no negócio. “Quanto mais inovação, melhor será para a oferta de produtos ou serviços do empreendedor, atendendo às necessidades, redução de custos e para o reconhecimento do nosso consumidor à frente da concorrência”, destaca.

O gerente regional do Sebrae, Alex Brito, destaca que os resultados de uma empresa estão na redução de custos, manutenção dos seus processos de produção e inovação. “São diversas frentes que o empresário precisa repensar sobre custos, principalmente nesses tempos em que se fala muito de crise. A inovação no mercado é que pode gerar a tão sonhada competitividade”, finalizou. (Informações: Alisson Leite