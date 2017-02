Ciúmes: Identificado o corpo de jovem assassinado pelo primo em Itamaraju

Na manhã desta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, familiares comparecem ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues de Itamaraju (IML), e fizeram o reconhecimento formal do corpo do jovem assassinado pelo próprio primo, crime ocorrido no dia anterior, numa comunidade conhecida como “Cascorado”, interior do município.

Leidinilson Sena Ribeiro, de 30, foi assassinado a pauladas desferidas pelo próprio primo, que está preso. Segundo apuração da Polícia Civil de Itamaraju, a discussão teria começado por causa de ciúmes.

De acordo com o delegado Bernardo Pacheco, titular do Núcleo de Homicídios, o suspeito foi preso após se esconder na casa da mãe, a cerca de 10 quilômetros do local do homicídio. Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado com marcas de sangue do primo na roupa e confessou o assassinato.

Informações levantadas pela polícia dão conta que a vítima tinha ciúmes do primo com uma mulher de quem gostava e os dois já tinham discutido antes por conta disso. Na noite de terça-feira (21), conforme o delegado, os dois estavam bebendo em um bar no distrito de São Bento e depois saíram em direção ao Cascorado, local de residência dos dois.

“Quando chegaram numa trilha que fica entre os distritos de São Bento e o Cascorado, começaram uma discussão. A vítima atingiu o braço do primo com um pedaço de madeira. Em seguida, o outro rapaz o derrubou e desferiu várias pauladas em sua cabeça, que morreu no local”, disse o delegado.

Após o crime, o home fugiu, mas foi preso horas depois na casa da mãe. “A casa da mãe fica em Cascorado e ele foi preso em flagrante. (Da redação TN)