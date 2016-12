Colégio da Polícia Militar abre vagas para o ano letivo de 2017

As inscrições do processo seletivo do Colégio da Polícia Militar (CPM) para a entrada de novos alunos no ano letivo de 2017 começam na segunda-feira (2). A informação foi divulgada pela assessoria da PM nesta quarta-feira (28).

Serão disponibilizadas 2.109 vagas para as 13 unidades do CPM. As inscrições podem ser feitas partir das 7 horas por meio do site a Polícia Militar ou da Secretaria Estadual de Educação, até as 18 horas de 6 de janeiro. Na hora do cadastro online, é preciso informar o CPF da mãe e do candidato.

Na capital, 70% das vagas são destinadas a filhos de policiais militares e funcionários civis da instituição, e 30% para o público externo. Já no interior, metade das vagas serão destinadas para filhos de policiais militares e funcionários civis, e a outra metade para o público externo.

Os Colégios da Polícia Militar da Bahia estão localizados capital, em Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Candeias, Juazeiro e Jequié. (Informações: G1 BA)