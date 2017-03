Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Teixeira de Freitas Foto: Sulbahianews

A batida aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 20 de março, em plena Avenida Getúlio Vargas, na região central de Teixeira de Freitas, quando o motorista de um veículo Fiat Palio, de cor prata, placa policial NTW-9852, licenciado em Itanhém, teria invadido a contramão e acabou atingindo a motocicleta Yamaha YBR, também de cor prata, placa JSV-7835, licenciada em Teixeira de Freitas. O Palio seguia para Medeiros Neto e a moto fazia o sentido contrário.

Com o impacto da colisão, o motociclista Jailton de Assunção foi arremessado contra o para-brisa do carro, sofrendo um corte no braço e logo em seguida bateu com a cabeça no asfalto. Populares e colegas de trabalho do rapaz ferido providenciaram o seu socorro à Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA), mas como ele precisava passar por procedimento cirúrgico, acabou sendo transferido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde permaneceu internado. Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.

Policiais militares da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), estiveram no local, onde orientaram o tráfego durante o socorro e remoção dos veículos, que logo depois foram apresentados à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado na presença da delegada Andressa Carvalho, de plantão na unidade.

O motorista do Palio, acusado de provocar o acidente automobilístico, Eulálio Elias Sampaio Neto, acabou conduzido e apresentado à Polícia Civil, onde foi ouvido. Além de consertar o seu veículo, ele terá que pagar os danos provocados na moto, além de custear o tratamento do motociclista ferido. (Por Ronildo Brito)