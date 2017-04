Colisão entre Pálio e Carreta deixa 8 mortos e um jovem gravemente ferido no trecho Itamaraju/Itabela

Um grave acidente por volta das 04h da madrugada deste domingo (30/04), na altura do Km-767, nas proximidades do Posto de Combustível do trevo de acesso para o distrito de Monte Pascoal, município de Itabela, houve uma colisão entre uma Carreta dos Correios e um Fiat/Pálio que estava com 9 pessoas abordo.

O acidente aconteceu aproximadamente no meio da estrada entre as cidades de Itamaraju e Itabela. Todas as 9 vítimas foram jovens que retornavam de uma festa no povoado de Montinho e seguiam para a cidade de Itabela, onde moravam. Apenas uma das 9 vítimas foi socorrida com vida e levada pelo SAMU-192 para o Hospital Municipal de Eunápolis.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a tragédia era anunciada porque de acordo com as normas de trânsito, o carro trafegava com a quantidade de passageiros superior à permitida. O carro transportava 4 pessoas a mais da capacidade máxima permitida pelo Código Brasileiro de Trânsito. O motorista do Fiat/Pálio que havia comprado o carro no dia anterior perdeu o controle numa curva e entrou em baixo do cavalinho da carreta que subia uma ladeira com velocidade baixa.

O motorista do Fiat/Pálio, Placas MPN-7057, Rodrigo da Silva Santos, 26 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação, o carro estava com os pneus desgastados. Rodrigo já havia sido preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por porte ilegal de arma de fogo. Entre as vítimas estavam três adolescentes, uma de 13 anos e duas de 14 anos de idade.

Além do motorista Rodrigo da Silva Santos, 26 anos; morreram os jovens Mateus Souza dos Santos, 18 anos; Maciel Silva de Jesus, 18 anos; José Carlos Jesus Gonçalves, 32 anos; Sidiane de Jesus Lopes, 13 anos; Emilly Gomes Santana, 14 anos; Marlene Santos Nascimento, 14 anos; Ianka Souza Lima, 21 anos. E Ezequiel Santos Santana, 19 anos, se encontra internado no Hospital Municipal de Eunápolis e o seu estado é considerado grave. (Por Athylla Borborema).